Koploper Pelikaan S nipt voorbij runner-up SV Bedum

De absolute topper dit weekeinde in 2J tussen de nummers één en twee van de ranglijst is met minimaal verschil gewonnen door koploper Pelikaan S. In en tegen Bedum werd het 2-3. Het duel had alles in zich wat je van een topper mag verwachten: veel publiek, een handvol goals, gele en rode kaarten en incidenten op en langs het veld. Lange tijd zag het er niet naar uit dat de koploper een moeilijke middag zou beleven. De ruststand was 0-3, maar de Bedumers knokten zich knap terug in de wedstrijd. Verder lieten de gasten uit Oostwold het echter niet komen, waardoor zij zich kroonden tot ‘Herbstmeister’.Al voordat er überhaupt een bal gerold had in Bedum, stonden de verhoudingen al op scherp. Oud-prof Kassim Bizimana (van onder andere SV Veendam) zag tot zijn schrik de massagetafel in elkaar klappen, waardoor zijn teen klem kwam te zitten. Met een afgescheurde nagel en een flinke kneuzing werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit betekende een forse streep door de rekening van de gasten, die nu aanvoerder Danny Holband in de spits posteerden in plaats van op zijn vertrouwde stek centraal achter in de verdediging.Voorzitter en sponsor Wim Bulten van Pelikaan S was ziedend en eiste dat het duel geen doorgang kon vinden. In woord en gebaar maakte hij aan alles en iedereen duidelijk dat SV Bedum hier de schuldige aan was en dat het onacceptabel was. Zijn eigen spelers en staf dachten hier gelukkig anders over en wilden gewoon voetballen, maar de toon was gezet.Trainer Remy van der Wal had vooraf te kennen gegeven dat zijn ploeg Pelikaan S van begin tot eind onder druk wilde zetten. Conditioneel verwachtte hij beter te zijn dan de tegenstander en bovendien ligt de zwakte van Pelikaan S in de omschakeling van balbezit naar balverlies, zo redeneerde hij. En dus ontspon zich vanaf het eerste fluitsignaal van de uitstekend leidende scheidsrechter Rutger Werkhoven, een boeiend schouwspel voor het in groten getale opgekomen publiek.SV Bedum had in de openingsfase grotendeels het balbezit, Pelikaan S wilde in het begin ook wel hoog druk zetten, maar schakelde al snel over in een afwachtend spelsysteem. Mét het gewenste effect. Een schitterende crossbal ver vanaf de eigen helft van John van Dalen op zijn rappe rechtsbuiten Max de Boom werd verkeerd in geschat door linksback Stijn Hekstra van Bedum. Hij dook onder de bal door en gaf daarmee onbedoeld een vrije doortocht aan De Boom. Bart Apotheker die in dat soort situaties geïnstrueerd was om rugdekking te geven, kon de situatie ook niet meer redden. Voordat hij kon ingrijpen legde De Boom de bal panklaar voor gelegenheidsspits Danny Holband die fraai voor zijn man Roy Mertens kwam en de bal ineens tegendraads achter de volstrekt kansloze doelman Jos Broekmans schoot: 0-1.Vijf minuten later had de tussenstand zomaar verdubbeld kunnen worden door opnieuw Holband die ditmaal een teenlengte tekort kwam om een afgemeten voorzet vanaf links dit maal binnen te kunnen glijden. Bedum kon pas daarna ook voor het eerst gevaarlijk worden. Een scherpe voorzet van Jake Smit werd voorbij de tweede paal ingeschoten door Anne Jits Sybesma, maar net op tijd kon zijn schot geblokt worden door Al Djejab van Pelikaan S.Door hoog druk zetten door de thuisploeg raakte Pelikaan S geenszins in de war. De ploeg uit Oostwold kon zich er telkens goed onderuit voetballen. Middenvelders Handrit Hoxhaj en Edu de Jonge Rosa lieten zaterdagmiddag zien waarom zij door Bulten naar het Westerkwartier zijn gehaald. Hun spelinzicht en hoge handelingssnelheid gaven de doorslag in het eerste kwartier.SV Bedum voetbalde zeer verdienstelijk en liet zien dat het zich kon meten met de koploper. Waar de meeste ploegen zich massaal ingraven tegen Pelikaan S, was het Bedum dat de lakens uitdeelde en op zoek was naar de verdiende gelijkmaker. Helaas voor de paarshemden viel het doelpunt aan de andere zijde. Een messcherpe counter ditmaal over links werd wederom binnengetikt door captain Holband. Het was pas de derde mogelijkheid voor de gasten en de tweede goal. Pelikaan S liet zaterdagmiddag zien uiterst effectief met de kansen om te kunnen springen. En het zou nog mooier voor ze worden.Op slag van rust wilden de supporters van de thuisploeg net hun handen op elkaar slaan voor een prachtige individuele actie van Nigel Bakker, maar hij voerde zijn actie nét te ver door. Edu de Jonge Rosa zette met een schitterende splijtende pass Max de Boom die al op snelheid lag, ineens voor de keeper. Hij bleef koelbloedig oog in oog met Broekmans en schoot diagonaal binnen: 0-3. Vlak hierna werden de teams naar de kleedkamers gefloten voor de rust.Na de pauze veranderde er in eerste instantie weinig aan het spelbeeld: Pelikaan S bleef gokken op de counter en liet Bedum het spel maken. Binnen tien minuten nam het eenrichtingsverkeer nog verder toe: eerst was het Nick Boelhouwer die de 1-3 liet aantekenen na zwak optreden van doelman Jonathan Hensens en vervolgens was het de jarige Handrit Hoxhaj die zich tot twee maal toe vergreep aan een Bedumer en hij kon met twee keer geel inrukken. Pelikaan S moest vanaf dat moment laten zien dat de ploeg niet alleen heel goed kan voetballen, maar dat het bovendien over een dosis vechtlust en de juiste mentaliteit beschikt.Met een man meer joeg de thuisploeg op de aansluitingstreffer, maar tot echt heel grote kansen resulteerde dit niet. De gasten onder leiding van interim trainer Henry Kramer hadden klaarblijkelijk Bedum ook goed geanalyseerd, want door de as kwam de thuisploeg er maar niet doorheen. De ruimte lag aan de zijkanten, maar het duurde vaak te lang voordat de bal daar aan kwam zodat de ruimtes alweer dichtgelopen waren. Een breekijzer had Van der Wal dit maal ook niet op de bank zitten door de afwezigheid van Frank Roorda. Misschien te laat schoof Bart Apotheker in het laatste kwartier van het duel door naar het middenveld om de gasten nog meer onder druk te zetten. Pelikaan S kwam nauwelijks nog van de eigen helft af en gokte volledig op de snelheid van De Boom in die ene counter die vast nog wel zou komen.Doelman Hensens liet meermalen zien dat hij de zwakste schakel was aan de zijde van de koploper, maar zijn fratsen resulteerden tot niet meer dan enkele corners. Net toen de klok op 90 minuten sprong, viel dan toch de aansluitingstreffer. Een fraaie voorzet van Anne Jits Sybesma werd even zo mooi binnen geknikt door Jordy van Haag, die in de tweede helft ook nauwelijks meer in zijn eigen verdediging te vinden was.Meer zat er helaas niet in voor de Bedumers. Ondanks een alles of niets offensief en een corner in de laatste seconden waarin alle 22 spelers (dus inclusief doelman Jos Broekmans) in het strafschopgebied van Pelikaan S stonden, viel de gelijkmaker niet meer. Bedum had absoluut meer verdiend zaterdagmiddag, maar mag trots zijn op de geleverde prestatie. Van een ploeg als Pelikaan S mocht vooral in de tweede helft voetballend meer verwacht worden, maar hoewel begrijpelijk, wilden zij in de tweede helft alleen maar tegenhouden en frustreren. De ploeg uit Oostwold pakte niet alleen de drie punten in Bedum, maar is nu bovendien ‘Herbstmeister’ in 2J. Bedum moet even een pas op de plaats maken, maar is zeker nog niet uitgeschakeld in de strijd om de titel als ze dit niveau vast kunnen houden.Trainer Remy van der Wal had na afloop enkel lovende woorden voor zijn ploeg: “Als je ziet hoeveel energie wij vandaag in de wedstrijd gelegd hebben en de wedstrijd eigenlijk 90 minuten lang hebben gedomineerd, dan kan ik daar alleen maar van genieten. Zelfs in de rust toen we met 3-0 achter stonden, kon ik alleen maar tevreden zijn over de prestatie van mijn ploeg. Die doelpunten die ze maken zijn gewoon van grote klasse. We wisten natuurlijk dat zij op bijna iedere positie een prima speler opgesteld hadden, maar wat wij daar vandaag tegenover konden zetten, was super. We verdienden in mijn ogen meer, maar het mocht niet zo zijn vandaag”.Henry Kramer van Pelikaan S was het daar grotendeels mee eens: “Het was een wedstrijd met twee gezichten vond ik. In de eerste helft vond ik beide ploegen gelijkwaardig. Bedum had dan weliswaar meer de bal, maar wij gaven eigenlijk niks weg. Bovendien lieten we vandaag eindelijk zien effectief met de kansen om te kunnen springen. Dat was de afgelopen weken nog wel eens een manco, maar nu prima. Na de terechte rode kaart parkeerden wij de dubbeldekker en lieten we zien dat het qua mentaliteit ook wel goed zit bij ons. Bedum was de sterkste tegenstander tot nu toe in deze klasse en daarom kan ik alleen maar heel blij zijn met de drie punten.SV Bedum – Pelikaan S 2-3 (0-3)0-1 Danny Holband, 370-2 Danny Holband, 45+10-3 Max de Boom, 501-3 Nick Boelhouwer, 90+12-3 Jordy van HaagScheidsrechter Rutger WerkhovenGele kaarten: Mahdad al Djebab en Edu de Jonge Rosa (beiden Pelikaan S)Rode kaart: Handrit Hoxhaj (Pelikaan S, twee keer geel)SV Bedum: Broekmans; Van Haag, Apotheker, Mertens, Hekstra (72Laninga); Oostmeijer, Stolwijk, Bakker; Sybesma, Smit en Boelhouwer (68Loer)Pelikaan S: Hensens, Wasim el Baroudi, Yunis el Baroudi, Van Dalen, Al Djebab (58Domingos Vemba); De Jonge Rosa, Bellghroub, Sewgobind; De Boom, Holband en HoxhajEen paar weken geleden zorgde voorzitter en hoofdsponsor Wim Bulten van Pelikaan S nog voor het nodige tumult in de derby tegen Zuidhorn. Hij gaf als aardigheidje een beker aan de thuisploeg en liet na afloop lachend weten dat ze deze gifbeker maar tot de laatste druppel op moesten drinken. Zaterdagmiddag overhandigde hij aan collega voorzitter Martin Broekmans een groot cadeau die hij in de rust mocht openmaken. Er zat niets meer in dan een lege doos onder het motto: ‘wij laten helemaal niets achter in Bedum en nemen de punten gewoon mee naar huis’. Bulten was met Bizimana naar het ziekenhuis en kon slechts de laatste minuten van het duel zien om zich vervolgens in de bestuurskamer te laten fêteren. Het blijft een bijzonder heerschap….--