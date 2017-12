SVZ krijgt te weinig tegen Kwiek

Op het kunstgrasveld van Kwiek speelde SVZ zondagmiddag zijn tiende wedstrijd van het seizoen. In Hoogezand eindigde het duel in een 1-1gelijkspel en waar SVZ nog het minst tevreden mee was.Al eerder in de week was bekend geworden dat er zondag op kunstgras gespeeld zou gaan worden omdat het hoofdveld van Kwiek de regen en sneeuw van de dagen er voor niet goed had verwerkt. In de eerste helft was er van weinig krachtsverschil sprake en kregen beide teams wel wat mogelijkheden maar werd er niet gescoord. Iets waar het ook in de tweede helft lang naar uitzag want het duurde tot aan de 83minuut voor er in Hoogezand gescoord werd en de thuisploeg op een 1-0 voorsprong kwam. Vier minuten later wisten de Zeijenaren echter ook te scoren zodat er een 1- 1 stand op het scorebord kwam te staan. Een goal die op naam kwam van Johnno Hingstman en wat voor de spits zijn honderdste goal in dienst van SVZ was In de slotseconden moest de thuisploeg vervolgens nog met een man minder verder toen Rick Waals te fel doorging op SVZ-doelman Blekkenhorst en daar terecht rood voor kreeg. Helaas was voor SVZ de tijd tekort om de numerieke meerderheid uit te buiten zodat het bij een 1-1 gelijkspel en waar volgens Jarno Noord de gasten iets te weinig mee kregen. ,,Over de hele wedstrijd waren we iets beter maar konden we de kansen die we na de gelijkmaker nog kregen niet een treffer omzetten.