Eext besluit 2017 met gelijkspel.

Eext moest zondagmiddag in het verre Woltersum aan de bak tegen de club met dezelfde naam. In een wedstrijd die van beide partijen slecht te noemen was werd het uiteindelijk een 3-3 gelijkspel.Waar het duel Woltersum-Eext in november nog afgelast moest worden omdat de veldomstandigheden te slecht waren kon er zondagmiddag in Woltersum wel gespeeld worden. Een besluit waar men in het kamp van de Eextenaren de nodige vraagtekens bij had maar bij aankomst in Woltersum bleken die ongegrond. Het veld lag er namelijk prima bij zodat niets het doorgaan van de enige wedstrijd in zondag 5D in de weg stond. In de eerste helft waren het de gastheren die het betere van het spel hadden en ook twee keer wisten te scoren. Tegenover de dadendrang van de thuisploeg had Eext maar weinig tegen in te brengen want verder dan een tegengoal van Willem Hilberts kwamen de gasten niet. Na de pauze speelde Eext wat beter dan voor de rust en kwam het door een goal van weer Willem Hilberts terug tot 2-2. Maar het was de thuisploeg die vervolgens weer op 3-2 kwam zodat het er naar uit zag dat rode lantaarndrager Woltersum zijn eerste overwinning van het seizoen zou gaan behalen. Maar zo ver kwam het echter niet want in de slotfase zorgde een eigen doelpunt van de gastheren er voor dat Eext toch nog een punt aan een verder slecht duel overhield. ,,Het veld was goed bespeelbaar maar dat was ook het enige positieve aan een verder slecht duel , was na afloop het korte en bondig commentaar van Jack Lammerts.