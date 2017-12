Middelstum sluit kalenderjaar met nederlaag af.

Middelstum heeft ook zijn laatste wedstrijd in het kalenderjaar niet weten te winnen. In Westerlee werd er zaterdagmiddag namelijk met 2-1 van de plaatselijke hoofdmacht verloren.Al na twee minuten keek Middelstum in Westerlee tegen een 1-0 achterstand aan en zag het er direct al slecht voor de gasten uit. Na ruim een kwartier herpakten de bezoekers zich echter een beetje en wat er voor zorgde dat ook Middelstum wat kansen op een doelpunt kreeg. Uit een van die kansen zorgde Anne Vaatstra er in de 33minuut voor dat er een gelijke stand op het scorebord kwam te staan. Na de pauze zakte het spelpeil van beide ploegen naar een steeds bedenkelijker niveau waarbij de Middelstumers zich wel de meeste kansen wisten te creëren. Maar kansen betekenen nog geen doelpunten zodat er lang in de tweede helft een 1-1 stand op het scorebord bleef staan. Het was echter al diep in de slotfase toen er toch nog een wijziging in de stand kwam. Helaas voor de Middelstumers waren het de gastheren die een van hun sporadische kansen wel wisten te benutten en er een 2-1 stand op het scorebord kwam te staan en wat niet veel later ook de eindstand werd. Een eindstand waar Middelstum-trainer Raymond Scholtens duidelijk niet blij mee was. ,,Als een van de teams met de meeste gespeelde wedstrijden hebben wij het minst aantal punten. Dus na de winterstop moeten we echt wedstrijden gaan winnen willen we niet rechtstreeks degraderen. Het probleem is echter dat we heel moeilijk tot scoren komen.”