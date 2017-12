Zwaarbevochten zege FC LEO.

FC LEO heeft het kalenderjaar 2017 op fraaie wijze afgesloten. In Stadskanaal werd namelijk met 1-2 van het sterke SJS gewonnen.Al vroeg in de wedstrijd tegen SJS kwam FC LEO op voorsprong. In de vijfde minuut brak Rick Schuttenbeld namelijk door de defensie van de thuisploeg en op zijn schot moest de goalie van de thuisploeg het antwoord schuldig blijven: 0-1. Na deze snelle tegentreffer probeerde SJS wel om weer langszij de gasten te komen maar verder dan een schot op de paal kwamen de ‘Knoalsters’ niet. Waar de eerste helft nog redelijk vlak verliep was dat in het tweede bedrijf duidelijk anders. Al vroeg in de tweede helft kreeg FC LEO-trainer Molog het aan de stok met arbiter Dorgelo. De leidsman sommeerde Molog dat hij in zijn dug-out moest gaan zitten. Iets waar de coach, die keurig in zijn vak stond niets voor voelde en daarop achter de omheining werd gestuurd. Toen Molog ook dat weigerde besloot Dorgelo om het duel te staken. Na wat heen en weer gepraat kwam Molog alsnog achter de omheining terecht en kon het duel vervolgd worden. In de 66minuut was Dorgelo weer de gebeten hond bij de Leensters toen hij de thuisploeg een strafschop gaf en die door Jan Springer achter doelman Wichers werd geschoten. Drie minuten later kwamen de gasten echter op een hernieuwede voorsprong toen Jeroen Batema met een fraaie boogbal de SJS-doelman wist te passeren: 1-2. Weer een minuut later moest FC LEO vervolgens met een man minder verder. Rick Schuttenbeld maakte in de ogen van onpartijdige Dorgelo een zware overtreding en kon met direct rood vertrekken. Dat zorgde dat een fantastisch keepende Marco Wichers en de paal en twee keer de lat er voor zorgden dat FC LEO met een zwaarbevochten, en volgens trainer Erwin Molog een beetje gestolen, zege huiswaarts ging. ,,We speelden op kunstgras en dat was niet in ons voordeel en we hadden ook de arbitrage niet echt mee. En na de onterechte rode kaart was het echt met de nodige kunst en vliegwerk dat we de zege over de streep konden trekken.”