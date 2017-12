Winst voor SV Marum op VVT

Het was vandaag in Foppe term gezegd verrekte koud in het pittoreske Idskenhuizen, enkele 450 zielen tellend dorpje in Friesland. De ontvangst was hardstikkene goed met de sympathieke mevrouw bij de "kassa “die riep, wat een protte meesken joerd Marum. Vertaald komt het erop neer wat een supportersschare uit Marum die de elementen en de kilometers trotseren! De 12de man was er dus weer en inderdaad het waren er veel (kenners)!De reis ernaartoe was al uitermate enthousiasmerend. We zaten met 4 maten in de auto, drie nog steeds harde werkers die van nummer 4 de sponsor zijn. Hij is met pensioen gegaan namelijk deze week. Wij werkenden betalen nu zijn welverdiende uitkering, hij koopt de kaartjes en de koffie op zaterdag! Hoe mooi kan voetbal toch zijn!Om 14.00 uur aftrap o.l.v. scheidsrechter Schulte op een goed bespeelbaar veld. Arend van der Meulen is vandaag interieur verfraaier bij zijn dochter dus vandaag een schrijvende invaller.Marc Oldewarris geschorst, Joeri Schuiling en Ralph Oosterhoff in de basis.Weer een nieuwe basisopstelling hoor ik om me heen maar als je wint heb je als coach altijd gelijk.Marum speelde vorige week geweldig dus de verwachtingen waren hooggespannen.Toch begon de pot met wederzijdse lange halen, in balbezit een (te) laag tempo. De natuurlijke mat moet even acclimatiseren aan de schoenen van de mannen van coach Mulder.Jeroen Boekema en Ralph Oosterhoff combineren maar de mooie aanval lepelt de bal naast de goal van VVI.Maar Ralph is scherp vandaag, de volgende aanval via Jurn Wagenaar komt weer bij Ralph die fraai, zeer beheerst en technisch absoluut niet makkelijk de bal over de keeper lepelt. 0-1 staat op het bord.Marum begint te voetballen kun je zeggen, VVI stelt hier niet zo veel tegen over.Toch belandt de bal bij Jelmer van der Weg die de bal inschiet tussen een aantal benen door.Keeper Bouma staat op het verkeerde been en de bal rolt zomaar binnen.De eerste kans voor VVI en 1-1. Langs de lijn horen we de mouwen matte volle fjirder omheag mannn!Het niveau zakt weer terug naar de eerste minuten. Joeri Schuiling heeft het lastig (de aansluiting is ook veel te ver weg regelmatig) maar schiet na een fantastische actie op de vuisten van de keeper van VVI.Frank Terpstra, weer sterk vandaag, pakt geel na een kleine overtreding van de scheidsrechter die volgens de kenners te snel fluit.Hij fluit ook snel voor de rust waar geen protest op volgt want het is echt weer voor een Sonnemaatje i.p.v. misschien een Colombia! Jorrit Jonkman en Edwin van der Molen komen voor Joeri Schuiling en Rogier van der Ploeg. Jorrit Jonkman is echt scherp zien we, keihard werken en zoals altijd en doelgericht. Een mooie steekbal van Ralph O. Peert hij kiezelhard binnen 1-2.Toch maken de Mulder Boys het niet af, VVI moet hard werken om bij het doel van Bouma te komen. Slim als ze zijn weten ze af en toe een vrije bal mee te pakken. Captain Jitze Lindeboom van VVI neemt een vrije bal nadat hij de muur en de keeper van Marum heeft ingezoemd.Het lijkt eenvoudig maar de bal rolt zomaar binnen in de 82minuut en 2-2 staat.Geven we het dan toch nog weg? Voetballend zijn we gewoon beter maar uit op gras werkt remmend zo het lijkt. Jurn Wagenaar speelde vandaag, en niet alleen vandaag, weer een prima pot. Iemand die scoort is altijd de man, de keeper die pareert idem. Jurn is zo'n stille kracht op het middenveld die voor het team heel veel herstelwerk verricht en ook nog eens weinig balverlies heeft.Vandaag bij Marum een van de besten, heb hem gevolgd vandaag, een die een maat beter laat spelen.Via Jurn komt ook deze aanval uit bij Ralph de ,man of the match vandaag, en de 2-3 is voor Marum.Prachtige goal en weer een mooie driepunter en plaats vier gewaarborgd.We reizen weer af naar Marumnello waar Sonnema ons met een warm welkom ontvangt. Eentje nemen op de overwinning en een geweldig 2017 kunnen we nu al stellen. Een kampioenschap op het veld en winnaar van het Voetbalgala. We gaan de winterstop in nu maar het fantastische Leekster Voetbalgala het grootste indoor voetbal spektakel staat eraan te komen.We zijn titelverdediger en nummer een in de ranking dus we kunnen onze borst nat maken. 30 december is Marum zijn eerste avond in Leek. Met z'n allen er weer een mooi feest van maken lijkt me.