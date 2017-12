Zwaarbevochten zege DIO Bedum op HLB Van Daal.

De tijd komt weer aan dat de voetbalvelden steeds minder bespeelbaar zijn, de winterstop nadert en waardoor er andere sporten en interviews voor de Ommelander Courant, en soms de Oostermoer, in beeld komen. Sporten en interviews die ik net als in voorgaande jaren ook ga plaatsen op Puurvoetbalonline. Dit om verenigingen wat meer reclame voor een evenement te bezorgen en om personen uit een andere sportdiscipline nog wat meer aandacht te gevenAnders dan de eindstand van 3-0 doet vermoeden was het een zwaarbevochten zege van Kendersbouw DIO Bedum op HLB Van Daal uit het Brabantse Den Dungen. Want in twee van de drie sets moesten er door de Bedumers meer dan vijfentwintig punten gemaakt worden om de set naar zich toe te trekken.Op voorhand was duidelijk dat nummer vier op de ranglijst, DIO Bedum, de zege niet cadeau zou krijgen tegen nummer drie HBL Van Daal. De Brabanders hadden namelijk een punt meer dan de thuisploeg die zaterdagavond zonder de geblesseerde Jan Bakker en Gerben Geertsema moesten spelen. Al snel bleek in een goed gevulde sporthal De Beemden dat het een duel ging worden tussen twee teams die absoluut aan elkaar gewaagd waren. Tot aan de stand van 9-9 in de eerste set was het steeds stuivertje wisselen tussen beide teams. Maar vanaf dat moment veranderde de situatie echter wat in het nadeel van de gastheren. Want opeens stond er een tussenstand van 10- 13 op het scorebord. Een tussenstand die er voor zorgde dat trainer/coach Edwin ten Kate namens de thuisploeg een time-out aanvroeg. Een juiste beslissing van Ten Kate want de gastheren kregen na het tactisch praatje van hun coach wat meer grip op de eerste set kwamen op de stand van 15- 15 weer naast de gasten uit het verre Brabant. Vanaf deze tussenstand bleef het een steeds meer gelijk wedstrijd en stond er op een gegeven moment een stand van 23-23 op het scorebord. Toen smashkanon Jochem van Diepen er vervolgens 24-23 van wist te maken lag voor de Bedumers de winst in de openingsset klaar. Maar de bezoekers lieten zien dat ze zich niet zonder slag of stoot over zouden geven, De Brabanders kwamen namelijk weer terug tot 24-24 en even later werd het zelfs 24-25 voor de gasten. Maar ook de thuisploeg liet zien dat het over karakter beschikte want een minuut later stond er een stand van 26-25 op het scorebord. Via 26-26 ging het naar 27-26 en door naar 27-28 en moest DIO Bedum vrezen dat HBL Van Daal het laatste punt in deze zeer vermakelijke eerste set zou gaan scoren. Maar nog een keer herpakte de thuisploeg zich op formidabele wijze en met drie punten op rij ging de winst uiteindelijk met 30-28 naar de thuisploeg.Was de eerste set gelijk opgaand, de tweede set was niet anders. Tot aan de stand van 10-10 ging het namelijk weer om en om qua scoreverloop. Nadat het vervolgens 12-10 voor de thuisploeg werd kregen de bezoekers even met een dip te maken. Opeens stond het heel snel 16-12 voor de gastheren wat er voor zorgde dat HLB Van Daal-coach Sander Mulder naar een time-out greep. Mulder nam vervolgens zijn spelverdeler Joël Kling even apart. Duidelijk was dat de aanvallen van de gasten door de Bedumers te simpel te verdedigen waren. Wat Mulder zijn spelverdeler in had gefluisterd was vervolgens wel duidelijk. Opeens waren de aanvallen van de gasten namelijk een stuk gevaarlijker dan eerder in deze tweede set. Daardoor kwamen de gasten weer terug in de wedstrijd. Een tussenstand van 18-16 bood ook voor de bezoekers namelijk nog alle kans op het winnen van de tweede set. Richting de slotfase van deze ook zeer aantrekkelijke tweede set kwam DIO Bedum toch weer wat ruimer aan de leiding. Van 22-20 ging de stand naar 23-20 en was de winst van de tweede set voor de thuisploeg nabij. Maar drie punten op rij van de formatie uit Den Dungen zorgde dat de spanning volledig terugkeerde en DIO duidelijk deed wankelen. Edwin ten Kate deed daarom het enige wat hij in deze situatie kon doen en dat was bij arbiter Jan Klappe melden dat hij een time-out wilde. Een gouden greep van de coach bleek even later want ondanks dat het tot 25-25 nog even spannend bleef zorgden twee opeenvolgende punten van de Bedumers er voor dat ze ook de tweede set wisten te winnen.Wanneer de Brabanders na het verlies in de eerste twee sets nog wat wilden dan moesten ze de derde set echt winnen. Gebeurde dat namelijk niet dan zou men met lege handen huiswaarts keren. De gasten begonnen daarom ook sterk aan deze cruciale derde set maar al snel nam de thuisploeg de regie over. Een tussenstand van 9-3 werd verder uitgebouwd tot 13-7 en even later stond er zelfs een tussenstand van 16-7 op het scorebord. Een stand die op de tribune luid werd bejubeld door de aanhang van de thuisploeg. Een aanhang die in de derde set zag dat DIO Bedum echt oppermachtig was tegen een tegenstander die er na de twee verloren sets niet echt meer in geloofde dat ze nog met een of meerdere punten huiswaarts zouden keren. Iets wat een juiste conclusie was want vanaf de stand van 16-7 was er maar een ploeg die aanspraak mocht maken op de setwinst en dat waren de Bedumers. Voor ieder punt werd door het team geknokt voor wat ze waard waren en wat zorgde dat de laatste set met de cijfers van 25-12 naar de thuisploeg ging, Een setwinst die er voor zorgde dat het laatste duel in dit kalenderjaar met een fraaie en terechte 3-0 zege werd afgesloten.Kendersbouw DIO Bedum- HLS Van Daal:3-0 (Setstanden: 30-28, 27-25, 25-12)Scheidstrechters: Jan Klappe en Ellen PietermanKendersbouw DIO Bedum: Rik Bakker, Van der Veen, Rekker, Van Diepen, Homan, Harmsen, Brouwers, Hoekstra, Ter Veer, Verseput, Jonker, Kuypens.HLB Van Daal: Groenendaal, Kroeze, Vergeest, Fleuren, Kling, Vercruijsse, Rimon, Bartels, Frielink.