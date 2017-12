SV Bedum oppermachtig in derby tegen Omlandia: 1-3

Vier goals, twee gele kaarten, een oppermachtig SV Bedum en een prima scheidsrechter Bart Pleiter waren de belangrijkste ingrediënten in de derby tussen Omlandia en SV Bedum. Een matte derby die door de Bedumers met 1-3 werd gewonnen wat gezien het beeld van de wedstrijd absoluut verdiend te noemen was.Geen Wilco Stolwijk en Soeratmin Venema aan de kant van SV Bedum maar toch stond er volgens Remy van der Wal een prima SV Bedum om het Omlandia voldoende lastig te kunnen maken. ,,Dat we hier vandaag op natuurgras spelen verbaasd mij eerlijk gezegd wel maar vanuit Omlandia snap ik het wel. Het zal op een lastig te bespelen veld nu namelijk meer een voetbalgevecht worden dan een duel waarin we goed voetbal te zien gaan krijgen. En daar ligt onze kracht denk ik wat minder dan bij Omlandia. We moeten er echter voor zorgen dat we, willen we Omlandia onder ons op de ranglijst houden, hier met minimaal een punt wegkomen, aldus Van der Wal. Direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Bart Pleiter sloeg de vlam al snel in de pan. Na een overtreding van Frank Roorda op Jan Oosterbeek sloegen vreemd genoeg bij Bedumer Bart Apotheker de stoppen door. De centrale verdediger liet zich in woord en gebaar duidelijk gelden en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat de arbiter Pleiter niet zag wat Apotheker allemaal uitspookte, Daarom volstond de leidsman uiteindelijk met een gele kaart die echter ook prima een andere kleur had kunnen hebben. Dit akkefietje zorgde op de volgepakte tribune direct voor het beeld dat er in Ten Boer het nodige vuurwerk verwacht mocht worden. Het eerste wat er vervolgens gebeurde was dat er opeens een niet door buienradar gesignaleerde hagelbui het sportcomplex bezocht. Een hagelbui die er voor zorgde dat het de veldomstandigheden er niet beter op werden. In de 7minuut was daar opeens een snelle voorsprong voor de gasten toen Nick Boelhouwer vanaf links een hoektrap mocht nemen. Tot verbazing van velen verdween de bal linea recta in de verre hoek en kreeg Nick Boelhouwer de openingstreffer op zijn naam. Na deze snelle goal kabbelde het duel vervolgens wat voort waarbij niemand echt het idee had dat men naar een derby zat of stond te kijken. In de 22minuut gebeurde er eindelijk weer eens wat opwindends toen Nick Oostmeijer met een fraai schot Omlandia –doelman Devon Harmsma tot een fraaie redding dwong. Nadat Jeroen Haan in de 25minuut een gele kaart moest incasseren omdat hij een trappende beweging richting Stijn Hekstra maakte kwamen de bezoekers acht minuten later op 0-2. Anne-Jits Sijbesma brak weer eens door de defensie van de gastheren en besloot om een schotpoging te wagen. Het schot van de middenvelder werd vervolgens onvoldoende verwerkt door doelman Harmsma die Frank Roorda de gelegenheid bood om de bal snoeihard in het dak van het doel te schieten. Een op dat moment absoluut verdiende voorsprong voor de gasten die als team duidelijk de betere waren tegen een matig acterende thuisploeg. Met in de eerste helft nog een minuut op de klok moest Remy van der Wal een eerste wissel toepassen. Frank Roorda was even daarvoor geblesseerd geraakt en kon niet meer verder. Als zijn vervanger kwam Timo Laninga binnen de lijnen. Na de pauze ging Bart Apotheker bij de Bedumers voor zijn verdediging spelen, kwam Jordy van Haag in het centrum van de verdediging terecht en werd Laninga rechtsback. In de 52minuut was daar de kans op de aansluitingstreffer. Jan Oosterbeek kreeg opeens een vrije schietkans maar doelman Jos Broekmans zorgde er met een geweldige reflex voor dat de stand 0-2 bleef. In de 55minuut maakte arbiter Pleiter zijn enige fout in de wedstrijd. De jonge arbiter wuifde namelijk een overtreding op Bedumer Nigel Bakker wel heel gemakkelijk weg en waar een vrije trap absoluut op zijn plaats was geweest. Een minuut later stond het bijna 0-3 maar aanvoerder Jordy van Haag zag zijn schot echter net naast het doel van de thuisploeg gaan. Nadat een glijpartij in de 59minuut van doelman Broekmans voor de Bedumers goed was afgelopen was het in de 65minuut tijd voor een tweede wissel aan de kant van de gasten. In de ploeg kwam Matthijs Loer en naar de kant ging Jake Smit. De invaller had zich vijf minuten later ‘onsterfelijk’ kunnen maken wanneer hij uit een prima combinatie met Nick Boelhouwer de 0-3 had gescoord. Maar helaas voor de paarshemden, en gelukkig voor de thuisploeg, ging het schot van de invaller over het doel van Harmsma. Nadat Omlandia in de 72minuut Bodhi Prenger in de ploeg had gebracht voor Cees van der Wolde zorgde Matthijs Loer een minuut later voor de 0-3. Loer werd in de as van het veld goed aangespeeld door Bart Apotheker en voordat keeper Harmsma wist wat er gebeurde had de jonge aanvaller verwoestend hard uitgehaald en de Bedumers naar een bijna zekere zege geschoten. Want ook in de tweede helft lieten de Omlandianen te weinig zien om echt aanspraak op meer te mogen maken. Richting de slotfase van een allesbehalve meeslepende derby, daarvoor was de tegenstand van een matig spelende thuisploeg duidelijk te summier, kwam er toch nog wat leven in de brouwerij. Een frommelgoal van Jan Oosterbeek zorgde dat er een 1-3 stand op het scorebord kwam te staan wat de gastheren even deed geloven dat er zaterdagmiddag nog wat te halen zou zijn. Daardoor kwam doelman Jos Broekmans in de slotminuten even wat meer onder druk te staan maar de jonge goalie liet ook in Ten Boer weer zien dat SV Bedum met hem een betrouwbare sluitpost onder de lat heeft staan. Zo zorgde de nog maar 18-jarige keeper er in de 89minuut er met een fraaie redding er voor dat Omlandia via Jeroen Haan niet voor de tweede keer wist te scoren wat gezien het beeld van de wedstrijd ook totaal onverdiend zou zijn geweest. Zo bleef het bij een stand van 1-3 die de Bedumer dus drie kostbare punten opleverde in de strijd om de bovenste plaatsen op de ranglijst in zaterdag 2J.Omlandia- SV Bedum: 1-3(0-2)7. Boelhouwer 0-1, 33. Roorda 0-2, 73. Matthijs Loer 0-3, 87. Oosterbeek 1-3.Scheidsrechter: B. Pleiter (Groningen)Gele kaarten: Oudman, Haan(Omlandia), Apotheker(SV Bedum)Omlandia: Harmsma; Hovenkamp, Oudman, Scholma, Van der Hem; Meijer, Maronglu, Oosterbeek; Haan, Dennis Loer, Van der Wolde(72. Prenger)SV Bedum: Broekmans; Apotheker, Van Haag, Hekstra, Mertens; Oostmeijer, Sijbesma(75. Van Ginkel), Roorda(44. Laninga), Bakker; Smit(65. Matthijs Loer), Boelhouwer.Tweeëntwintig jaar was het geleden dat eerst CVVB en later SV Bedum in Ten Boer van Omlandia had weten te winnen. Dat had trainer Remy van der Wal voor het duel van zaterdag tegen Omlandia nog wel even in zijn voorbespreking meegenomen. ,,Meer dan de helft van de selectie was toen nog niet eens geboren en de rest was nog geen tien jaar oud. Dat heb ik ze even verteld en in de wedstrijd heb ik vervolgens een ploeg gezien die speelde met de intentie om daar verandering in te gaan brengen. Dat is ze prima gelukt want we zijn geen moment in de problemen geweest en hebben daarom ook dik verdiend gewonnen.”