SV Marum vernederd ongeslagen koploper CVVO.

Regen en hagel, kou, wind, 2 graden boven nul. De botten doen zeer door de weeromstandigheden. Zelfs het praten gaat moeilijk. Piet P. uit Friesland had het al over winterse omstandigheden en ook deze keer kreeg hij weer gelijk, maar vonden de mensen in Groningen dit erg? Niet echt, immers kou en natte voel je niet als het spel hartverwarmend is. Zelfs niet als de wedstrijd een kwartier te laat van start gaat. Verloor Marum de vorige week het nog van passie en inzet, nu was daar helemaal niets op aan te merken.Hoe was het verloop van de wedstrijd geweest als, de onzeker ogende scheidsrechter T. Walters uit Nieuwe Pekela, CVVO binnen 10 seconden een verdiende strafschop had gegeven? Dit zullen we nooit te weten komen. Wellicht omdat het nog vroeg in de wedstrijd was besloot hij om het spel door te laten gaan. We konden Jacob de Wit bijna een zucht van verlichting horen slaken want hij was het die de overtreding beging. Dit was ook de enige opmerking die over deze speler te maken viel want hij ging, net als anders, voorop in de strijd. Schoffelen, poetsen, opruimen, bikkelen, niets leek een probleem voor "de Noorman" deze middag. Voorop in de strijd, gesecondeerd door Jordy Swieringa en de beide backs Frank Terpstra en Daniel "Latu" Laturiuw konden de mannen deze middag de hele wereld aan. Als je dan een speler als Martijn Kuiper voor je hebt spelen dan zie je zelfs op deze middag de zon schijnen. Kuiper was zichtbaar in zijn element tegen het technisch voetballende CVVO. Overal was hij te vinden, altijd aanspeelbaar en een lust voor het oog. Ging het een keertje niet zoals gewenst, dan corrigeerde Jeroen Boekema het wel. Martijn Kuiper was ook verantwoordelijk voor de eerste beide doelpunten van Marum. 2 bekeken schuivers zorgden voor een comfortabele ruststand. Bij een voorzet van Marum, kwam de keeper met een medespeler in botsing, waarna de bal werd ingeschoten door Kuiper. De scheidsrechter, zoals eerder al geschreven, onzeker overkomend en bij een overtreding vaak te laat fluitend, besloot in plaats de treffer goed te keuren, af te fluiten en de treffer te annuleren. Vervolgens gaf hij de verzorger tijd om de hevig "aangeslagen'' keeper van de bezoekers weer op de wereld te krijgen. Na de vrijgegeven scheidsrechtersbal wist Kuiper het leder te bemachtigen en schoot onberispelijk zijn tweede tegen de touwen. Ruststand 2 - 0 en dat tegen de ongeslagen koploper en wat zeggen ze dan in Groningen: "Ja mooi, kon minder."In de rust de handen maar warmen aan een warme bak koffie van "Tee en Pee". Links en rechts was te horen dat we er nog lang niet waren en dat de trainer van Lemmer Daniel Schmidt zijn spelers nog scherper het veld in zou sturen, zodat ze alsnog met 3 punten weer richting het Friesche Haagje konden koersen.Jorrit Jonkman besloot vanaf de aftrap dat de plannen van de Vissersmannen in de ijskast konden. Een mooie rush wist hij met een stiftje succesvol af te ronden, 3 - 0! Niet veel later besloot de heer Walters om zijn invloed aan te wenden en vond het noodzakelijk om Marc Oldewarris zijn tweede gele kaart te geven. Door emotie bevangen liep Oldewarris naar de dug-out. "De eerste keer zei en deed ik niets en de tweede keer precies hetzelfde, wist hij nog snikkend uit te brengen en toen kwam het besef: "en mag ik volgende week niet eens meedoen." Kenmerkend dus voor de echte liefhebber. Halverwege de tweede helft mochten de gasten een vrije schop nemen net buiten de "zestien." De heer Walters stak 1 arm omhoog om aan te geven dat het een directe vrije trap was. Subtiel schoot de Lemster aanvaller de bal op en in het doel die door niks en niemand aangeraakt werd. Tot grote verbazing van het 150-koppig publiek keurde de leidsman de treffer goed. "net een verkeerd mantsje" zei een supporter van De Lemmer met een brede grijns. Lemmer rook bloed en creëerde in korte tijd een aantal kansen. Echter keeper Johan Bouma kweet zich uitstekend van zijn taak en had zijn zaakjes onder controle. Toen Jordy Swieringa even later attent reageerde op een voorzet en de 4 -1 wist aan te tekenen was het verzet definitief gebroken en voetbalde Marum de wedstrijd makkelijk tot een einde. Met wederom een scherp op de detail - "op je tenen in die muur!" - coachende trainer Jan Mulder werd er een fraaie overwinning behaald die Marum, weliswaar enigszins vertekend, op een vierde plaats doet belanden. Uiterst welkom in deze donkere dagen voor Kerstmis.Volgende week de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen VVI Idskenhuizen, aanvang 14.00 uur!!Arend van der Meulen