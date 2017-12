Belangrijke overwinning EKC dames

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 9 december in Groningen tegen het iets hoger geklasseerde SV Lycurgus. Een overwinning was zeer gewenst om verder uit de onderste regionen weg te komen.Onder gure weersomstandigheden – straffe wind, een enkele hagelbui en sneeuwbuien – en op uiteraard kunstgras was het begin van de wedstrijd voor Lycurgus. Gelukkig wisten keepster Nicky Bos en verdedigster Nicky Knol (redding op de lijn) vooralsnog erger te voorkomen. Ook EKC bleef niet achter in deze beginfase maar zag ook geen kans er door te komen. Het was Lycurgus dat in de 24e minuut ineens doorbrak en de 1-0 noteerde. Mede door haar eigen toedoen zag ze EKC twee minuten later langszij weer komen. Sarah Rijzinga werd binnen de beruchte lijnen gevloerd en kreeg een strafschop die zij zelf onberispelijk binnen schoot: 1-1. Nu rook EKC meer en kwam het ook meer opzetten. Weliswaar moest het blijven oppassen voor Lycurgus maar het bouwde wel een veldoverwicht op. Doelpunten leverde dit evenwel niet op en daar keepster Bos haar doel ook schoon hield werd de rust met een 1-1 stand bereikt.Na de rust drong EKC nog meer aan. Het speelde duidelijk meer naar voren dan Lycurgus. Eerst liep het nog vast maar in de 59e minuut namen de gasten de leiding. Gretha Annema bracht de bal voor het Lycurgus-doel alwaar haar keepster op de één of ander manier volkomen mistastte en Sarah Rijzinga, die mee op gekomen was, deze in het doel kon deponeren: 1-2. EKC wilde meer maar ook Lycurgus begon zich langzamerhand weer meer te manifesteren. Ook kreeg keepster Bos nu meer te doen. Ook Nicky Knol moest nog een keer voor de lijn redding brengen. In de 69e minuut viel Emma Postma uit en kwam Michelle Koster in het veld. Voorin probeerde EKC wel de bal vast te houden maar meer en meer moest het terug. Zo stuitte Sarah Rijzinga in de 75e minuut nog op de Lycurgus-keepster. In de 79e minuut viel eveneens Desie Tjoelker uit. Haar vervangster werd Loes Korhorn en vijf minuten hierna viel ook Suzanne Bergstra – die voorlopig haar laatste wedstrijd speelde vanwege een stage in Spanje – uit en werd vervangen door Janneke Rietema. Lycurgus probeerde met man en macht om alsnog gelijk te komen maar de EKC-defensie en keepster bleven overeind. In de slotfase leek EKC nog dicht bij een betere score. Rebecca Postma vond in de 89e minuut Sarah Rijzinga maar zij zag haar inzet net naast gaan. Zo bleef het 1-2 voor EKC dat zo drie belangrijke punten pakte en nu weer naar boven kan kijken in plaats van naar beneden. Komende zaterdag wacht de bekerwedstrijd tegen CVV Oranje Nassau 4.24. SV Lycurgus 1-0; 26. Sarah Rijzinga 1-1 (pen.); 59. Sarah Rijzinga 1-2.Clubscheidsrechter SV LycurgusWendy Reitsma, Nicky Bos, Nicky Knol, Janet Toonder, Irene Bos, Emma Postma (69. Michelle Koster), Rebecca Postma, Suzanne Bergstra (84. Janneke Rietema), Gretha Annema, Desie Tjoelker (79. Loes Korhorn), Sarah Rijzinga.