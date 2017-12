Topjaar 2017 eindigt in mineur voor vrouwen Drachtster Boys

Vrijdag 8 december maakten de vrouwen van Avanti uit Stiens en Drachtster Boys zich op voor de Friese derby.Beide ploegen begonnen onrustig aan de wedstrijd. Er was weinig controle en zowel Drachtster Boys als Avanti kwam moeizaam op de helft van de tegenstander. Als Drachtster Boys toch over de middellijn wist te komen was Avanti erg fel om de gasten weer snel terug te dwingen. De eerste kans van de wedstrijd was voor Avanti via Marije de Boer. Zij schoot de bal vanaf de zijkant hard op de lat.Diezelfde de Boer had ook een hoofdrol bij de openingstreffer aan de andere kant. Zij ontving de bal van keepster Kars, maar voordat ze de bal kon verwerken verstapte ze zich, waardoor de bal bij Marian Meijer terechtkwam. Zij passeerde Ingrid Kars van dichtbij; 0-1.Marije de Boer moest het strijdveld met een enkelblessure verlaten.Kim Poepjes had acht minuten voor tijd een grote kans op de gelijkmaker. Zij omspeelde Kim Schapelhouman, maar Jessie Prijs was goed meegelopen en kon de bal van de lijn glijden.Uiteindelijk was het Si Shut Hau die dan toch de gelijkmaker binnentikte. Sitsoeng Hau veroverde de bal en legde de bal breed. Oog in oog met Schapelhouman faalde Hau niet en schoot raak; 1-1.In de tweede helft kwam Drachtster Boys wat beter uit de kleedkamer. De vrouwen uit Drachten waren nadrukkelijker op zoek naar de aanval. Avanti begon feller en feller te verdedigen en moest dit al vroeg bekopen met de eerste gele kaart van de wedstrijd voor Astrid Kars.De aanvallende drang van Drachtster Boys wierp al vrij vroeg zijn vruchten af, want uit een corner van Marian Meijer schoot Christa Poelman de bal in het eigen doel; 1-2.Lang konden de Drachtsters niet genieten van de voorsprong, want nog geen halve minuut later moest Jessie Prijs het veld verlaten. Achterin verloor zij de bal en doordat Prijs vervolgens Kars vasthield op weg naar het doel ontving zij de rode kaart. Avanti voerde de druk op en kreeg steeds meer kansen. Het was aan Kim Schapelhouman te danken dat de voorsprong voor Drachtster Boys op het scorebord bleef staan. Vijf minuten voor tijd kreeg Avanti een penalty na een overtreding binnen de cirkel van Rianne Mulder op Christa Poelman. Kim Poepjes mocht aanleggen, maar het was wederom Schapelhouman die als winnaar uit de strijd kwam. In de rebound was Avanti echter scherper, want Astrid Kars was er als eerste bij en tikte de bal alsnog binnen; 2-2.Met nog twee minuten op de klok pakte Drachtster Boys de voorsprong weer terug. Brenda Bekkema veroverde de bal en maakte oog in oog met Kars geen fout en schoot de bal onberispelijk binnen in de verre hoek; 2-3.Lang konden de Drachtsters hier niet van genieten, want nog geen tien seconden later was de stand weer gelijk. Een voorzet van de zijkant van Kim Poepjes werd bij de tweede paal binnengeschoten door Si Shut Hau; 3-3.Het werd voor Drachtster Boys nog erger toen even later diezelfde Hau de bal veroverde en breed legde op Kim Poepjes. Bij de tweede paal schoot zij de winnende treffer binnen; 4-3.