SV Marum verliest weer van passie en inzet.

Werd er vorig weekend nog een fraai resultaat behaald tegen de voetballende ploeg van Joure, vandaag moesten de mouwen weer omhoog tegen een hard werkend en voor elke bal vechtend BCV.Ook nu bleek weer dat dit Marum niet echt ligt. Direct na het fluitsignaal verwerkte de Marum-doelman de bal niet goed en was het geluk aan de zijde van Marum. Het was de thuisploeg die de regie in handen had, maar niet echt gevaarlijk werd. Jeroen Boekema wist voor Marum met een afstandsschot niet de keeper te verrassen en Joeri Schuiling kreeg net voor de rust een goede kans. Het hoogtepunt speelde zich af in minuut 29. Bij het nemen van een corner schopte de BCV-speler de hoekvlag doormidden. Daarmee is eigenlijk alles over de eerste helft wel gezegd.Na de rust gaat de thuisploeg nadrukkelijker op zoek naar de overwinning en was de vraag niet of, maar wanneer BCV zou scoren. Ondertussen wist Marum een vrije, ingestudeerde, vrije trap niet te verzilveren en bleef de onderliggende partij. In de 74ste minuut was het toen BCV de score opende. De linksbuiten kreeg een vrije doorgang(waar hebben we dat eerder gezien) en wist de bal knap in de verre hoek binnen te schieten; 1 - 0. Marum was niet in staat om een offensief te ontwikkelen en bleek aanvallend onmachtig. De aanvallers verbleven vaak op een eilandje wat mede te wijten was aan de traag aansluitende linies, in dit geval het middenveld. Ook de wissels brachten deze middag geen soelaas en toen Auke Schievink namens de gastheren in minuut 88 de 2 - 0 liet aantekenen was het gedaan.In het roetkoude Bergum viel deze middag geen eer te behalen. In deze klasse zit er weinig verschil tussen de ploegen en inzet wordt daarmee een belangrijke troef. Is die er dan niet bij Marum? Jawel, maar het moet net even beter, anders, minder slordiger. Op dit niveau is het belangrijk dan je een dag(en nacht) van tevoren bezig bent met de wedstrijd, want het gaat om de kleine dingen. Dingen die je misschien net wel in je voordeel uit kunt laten vallen als je er 100% voor gaat, dus ook in de aanloop tot een wedstrijd. Na deze speelronde vinden we ons terug op een 6de plaats met de aantekening dat niet alle ploegen evenveel wedstrijden hebben gespeeld en dat alle staartploegen vanmiddag punten pakten.Komende zaterdag zal thuis worden aangetreden tegen CVVO, uit Lemmer, de trotse lijstaanvoerder die bovendien, als enige ploeg in deze klasse, nog ongeslagen is. De omstandigheden zullen wederom winters zijn, maar dit is voor het publiek geen probleem indien het spel hartverwarmend is.Zaterdag 9 december: SV Marum - CVVO, Lemmer, aanvang 14.30 uur, er zijn nog kaarten………………