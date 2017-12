Moeizame zege SV Bedum op Stanfries: 2-0

SV Bedum heeft zondagmiddag zijn laatste thuisduel in dit kalenderjaar winnend weten af te sluiten. In een als kijkspel aantrekkelijk duel wisten de Bedumers uiteindelijk met 2-0 van het laag geklasseerde, maar verrassend goed spelende, Stanfries te winnen.,,Een lastige tegenstander voor ons, waren de woorden van SV Bedum-trainer Abel Darwinkel voorafgaand aan het duel tegen Stanfries. Darwinkel wist namelijk voldoende over de ploeg uit zijn woonplaats Appelscha om dat goed te beseffen. ,,Stanfries mag dan wat laag op de ranglijst staan maar ze hebben zeker in de aanval een paar gevaarlijke spelers. Maar wanneer wij onze normale vorm laten zien verwacht ik wel dat we de drie punten in eigen huis houden,” aldus Darwinkel die voor het duel tegen Stanfries over een complete selectie kon beschikken. Het duurde tot aan de elfde minuut voor de eerste kans op de openingstreffer genoteerd kon worden. Een kans die er kwam voor de thuisploeg. Centrale verdediger Luuk Brands stuurde met een fraaie pass Marco Consten op avontuur. De spits kwam op de rechtervleugel vervolgens tot een prima voorzet die, en helaas voor de thuisploeg, door Silke Korpershoek net over werd gekopt. Na deze eerste kans van de gastheren kwamen de bezoekers wat beter in de wedstrijd en kregen ook zij de kans om aan de leiding te komen. Zo was daar rond de 25minuut opeens een enorme kans voor Eddy Teileman. De razendsnelle Yasin Asmen brak door de defensie van de paarshemden en zijn voorzet werd door Teileman snoeihard overgeschoten. Tien minuten later was het duo Asmen/Teileman ook verantwoordelijk voor de tweede grote kans van de bezoekers. Weer leverde Asmen de voorzet en zorgde Teileman voor de afwerking. Maar ook nu ging dat laatste deel mis, want weer joeg Teileman de bal snoeihard over het doel van Lammert Lankman. Tegenover deze twee toch wel grote kansen voor de gasten kon de thuisploeg maar weinig tegenover zetten. Dat zorgde dan ook dat de rust aanbrak met een 0-0 stand op het scorebord. Na de rust keerde Thijs Helder niet meer terug. De linksback van de Bedumers had wat last van een opspelende blessure en met vier wissels op de bank besloot Abel Darwinkel geen risico’s te nemen. Voor Helder kwam Martin Tooren binnen de lijnen. Waren de betere kansen in de eerste helft voor de gasten, in het begin van de tweede helft was dat precies andersom. Zo was in de 58minuut John Thoma dicht bij de 1-0 maar de spits kwam een teen tekort om tot scoren te komen. Twee minuten later had een kopbal van Jesse Fokkema vervolgens net niet de juiste richting om er voor te zorgen dat de thuisploeg aan de leiding kwam. In de 65minuut verdween de met afstand gevaarlijkste man bij Stanfries, Yasin Asmen, geblesseerd van het veld. Dat was uiteraard een gevoelige aderlating voor de withemden uit Appelscha die twee minuten later ook nog eens op achterstand kwamen. Na een overtreding op Frans van Loenen mocht SV Bedum een vrije bal nemen. Van Loenen besloot deze zelf te nemen en vond met een prima trap Marco Consten. De spits bewaarde vervolgens goed het overzicht en kopte de bal keurig door op John Thoma die de bal met zijn knie over de lijn drukte: 1-0. Het als kijkspel aantrekkelijk duel werd nu wat feller en de prima fluitende arbiter Jaap Hansen moest daardoor in de 73minuut wel naar zijn borstzak grijpen om de jarige Mustafa Sharanshi van een gele kaart te voorzien. De middenvelder maakte namelijk een te stevige overtreding op Martijn Westerveen. In de 75minuut vond er aan de kant van de thuisploeg een opmerkelijke wissel plaats. Naar de kant ging doelpuntenmaker John Thoma en binnen de lijnen kwam Davy Jurna. Bij de een paar seizoenen geleden gestopte Jurna was het toch weer wat gaan kriebelen zodat hij sinds een aantal weken de training weer heeft hervat om in eerste instantie als ‘pinchhitter’ te gaan fungeren. Nadat eerst Luuk Brands nog een gele kaart had gekregen nadat hij een bal wegroste toen arbiter Hansen al had gefloten was daar in de in de 78minuut opeens de kans voor Stanfries op de gelijkmaker. De razendsnelle Eddy Teileman banjerde weer eens door de defensie van de thuisploeg maar zag zijn schot vervolgens rakelings voor het doel van Lammert Lankman langs gaan. Waar de bezoekers het scoren van goals onvoldoende beheersten deden de Bedumers dat toch iets beter. In de 80minuut kwam de 2-0 namelijk op het scorebord te staan. Het was Davy Jurna die het Arno Steg dusdanig lastig maakte dat de verdediger de bal aan de invaller verspeelde. Jurna speelde de bal vervolgens door op Jesse Fokkema die met een fraaie lob doelman Roelof Luxen het nakijken gaf. Maar ook na deze tweede tegentreffer gaven de bezoekers het niet op want in de 85minuut moest Lammert Lankman met een werkelijk briljante safe redding brengen op een schot van Mike van Ekelenburg. Een minuut later had het echter ook 3-0 kunnen staan in een regenachtig Bedum wanneer de kopbal van Marco Consten wat meer kracht had meegegeven. Nu werd het namelijk een slap rollertje die door de goalie van Stanfries simpel opgepakt kon worden. Dat was ook direct het laatste echte wapenfeit in een wedstrijd die een beter voetballend SV Bedum liet zien maar waarin de gastheren van geluk mochten spreken dat Stanfries zondagmiddag wel heel erg onzorgvuldig met zijn kansen omsprong.SV Bedum-Stanfries: 2-0(0-0)Scheidsrechter: J. Hansen(Wagenborgen)Gele kaarten: Brands, Sharanshi(SV Bedum)SV Bedum: Lankman; Brands, Veenstra, Helder(46. Tooren), Van Loenen; Sharanshi, Korpershoek, Stuive, Fokkema; Consten, Thoma(75.Jurna).Stanfries: Luxen; Heerens, Dilling, Klein, Wieling; Westerveen, Sloot, Steg; Teileman, Van Ekelenburg, Asmen (65. Bruggink).