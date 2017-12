Loppersum lijdt duur puntverlies op Esserberg

Loppersum zit qua sportieve prestaties even in een dip. Werden er tegen Glimmen en Noordwolde al dure punten verspeeld, zaterdag in het uitduel tegen de zaterdagtak van Be Quick 1887 was dat niet anders. Na een bedroevende eerste en een iets betere tweede helft van de Lopsters ging de 2-1 winst uiteindelijk naar een goed spelende Be Quick die daar ook absoluut het meeste recht op had.Op een wat ongewoon tijdstip van 15.30 uur moest Loppersum het zaterdagmiddag op de Esserberg opnemen tegen de zaterdagtak van derde divisionist Be Quick 1887 . Een duel voor de Lopsters, dat het nog steeds zonder de geblesseerden Rik Buikema en Peter Groenewege moesten doen, tegen een ploeg die de laatste weken aardig in vorm begint te komen en wat van Loppersum niet gezegd kan worden. De formatie van Henk Buikema verspeelde de laatste twee duels namelijk vijf dure punten en daarom was winst ook het enige wat telde wilde men bovenin blijven meedoen. Nadat een arbiter Scholtens, die zaterdagmiddag een uitstekende indruk achterliet, voor de eerste keer had gefloten was daar direct een eerste kans voor de thuisploeg maar Cees bij de Leij kwam net een teen tekort om keeper Sebastiaan Meijwaard te verrassen. Na dit eerste wapenfeit waren het de gastheren die al snel de regie pakten en in de 15minuut ook aan de leiding kwamen. Slecht verdedigen op de linkervleugel van Harmen Laan zorgde dat Gino Fokkens de bal voor kon geven waar Durk Noordmans met een droge knal Peter Paul Datema kansloos liet: 1-0. De achterstand zorgde er vervolgens niet voor dat er bij de Lopsters in het veld wat alarmbellen gingen rinkelen want het vervolg van de eerste helft liet een te ideeëloos Loppersum zien. De thuisploeg bleef dan ook simpel overeind en creëerde zich zelfs nog enkele kansen om het verschil in doelpunten al voor de rust groter te maken. Dat trainer Henk Buikema in de pauze even een stevig woordje met zijn ploeg had gesproken was wel duidelijk. Want na de pauze begonnen de bezoekers duidelijk met meer strijd te leveren dan voor de rust. Dat zorgde er ook voor dat men wat meer in de buurt van het doel van de thuisploeg kwam. Zo was daar in de 50minuut een kans voor Joris Jurna waar doelman Meijwaard echter het juiste antwoord op had. Nadat Tristan van der Beek even de kwaliteit van het shirt van Gino Fokkens had getest, en daar met een gele kaart voor werd beloond, ging in de 67minuut Jacob Havinga naar de kant en kwam Jeffrey Leegstra binnen de lijnen. Ook aan de kant van de gastheren werd gewisseld en voor Jelmer Douwstra kwam: ‘Dries Roelvink’ binnen de lijnen. Althans, dat wilde de speaker de toeschouwers op de tribune laten geloven. Maar in werkelijk was het Vincent Postma die zijn kunsten nog een tijdje mocht gaan vertonen. Na deze twee wissels was er vervolgens een kans voor Ruben Danhof op de gelijkmaker. De aanvoerder zette zelf de aanval op met Jeffrey Leegstra en kreeg de bal in het doelgebied van de thuisploeg weer goed aangespeeld. Helaas voor de Lopsters konden doelman Meijwaard en centrale verdediger Thomas Warmels nog op het nippertje verhinderen dat Danhof de 1-1 kon scoren. Waren de gasten in de zeventigste minuut dicht bij de gelijkmaker, in de 72minuut werden ze met een 2-0 achterstand geconfronteerd. Op de linkervleugel ging Harmen Laan in de fout. De centrale verdediger liet zich namelijk verleiden tot een persoonlijk duel met de beweeglijke Janco van den Berg. Een duel wat Laan te simpel verloor waardoor even later Peter Paul Datema kansloos was op de inzet van de spits van Be Quick: 2-0. Loppersum, dat in de tweede helft duidelijk beter speelde dan in de eerste vijfenveertig minuten, moest nu helemaal alle remmen los gooien om met in ieder geval een punt huiswaarts te keren. Drie minuten na de tweede treffer van de withemden was daar bijna de aansluitingstreffer. Weer Ruben Danhof was degene die vlak voor doelman Meijwaard nog maar net van een score afgehouden kon worden. Met nog tien minuten te spelen werd het dan eindelijk 2-1 op de Esserberg waar de supporters van Loppersum duidelijk de overhand hadden. Slecht verdedigen van de thuisploeg zorgde dat Joris Jurna van dicht bij raak kon schieten: 2-1. Loppersum wilde uiteraard ook een tweede goal en gooide het nog meer op de aanval. Dat zorgde er vervolgens wel bijna voor dat de thuisploeg bijna op 3-1 kwam. Want met Gino Fokkens, Cas Betzema en Janco van den Berg had Be Quick een paar spelers die met regelmaat ‘op de brommer' zaten’ zoals oud-trainer Dirk Vink het mooi uitdrukte. Van het drietal was het Cas Betzema die er in de 83minuut weer eens een rush uitgooide maar de verdediger zag zijn schot naast gaan. Hoewel Loppersum tot de laatste seconde bleef proberen om er een gelijkspel uit te slepen werd het uiteindelijk een 2- 1 nederlaag voor de ploeg van Henk Buikema die daar na afloop duidelijk niet blij mee was. ,,We moeten eens leren dat we in onze posities blijven lopen. Want dat was vandaag duidelijk niet goed, aldus een zichtbaar stevig balende Henk Buikema.Be Quick 1887- Loppersum 2-1(1-0)15. Noordmans 1-0, 72. Van den Berg 2-0, 80. Jurna 2-1.Scheidsrechter: W. Scholtens(Sellingen)Gele kaart: Van der Beek(Loppersum)Be Quick: Meijwaard; Betzema, Jelte van den Berg, Mak, Warmels; Osinga, Noordmans, Smits; Douwstra(68. Postma), Janco van den Berg, Fokkens.Loppersum: Datema; Posthumus, Klasens, Laan, Schutter; Bij de Leij, Heeres, Havinga(67. Leegstra), Danhof; Van der Beek, Jurna.