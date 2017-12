Belangrijke zege SV Bedum-zaterdag.

Zwaarbevochten was het juiste woord want de krappe 1-2 uitoverwinning van SV Bedum-zaterdag op rode lantaarndrager Nieuwleusden kwam pas ruim in blessuretijd tot stand.Op een dramatisch slecht veld moest SV Bedum het zaterdagmiddag opnemen tegen hekkensluiter Nieuwleusden. Al direct vanaf het begin waren de gasten de betere ploeg maar wat niet direct zorgde voor een voorsprong. Een voorsprong die er in de 30minuut wel kwam toen Jordy van Haag een prima voorzet afleverde die door Frank Roorda tegen de touwen werd gewerkt: 0-1. Voor de rust werd er vervolgens niet meer gescoord en ook in de tweede helft was dat voorlopig niet anders. Iets waar in de 86minuut opeens verandering in kwam toen de thuisploeg zijn eerste echte kans ook direct wist te verzilveren: 1-1. Dat zorgde uiteraard voor een enorme domper aan de kant van de Bedumers die opeens een zekere zege achter de horizon zagen verdwijnen. Maar in de blessuretijd kwam er toch nog gerechtigheid. Want in de 93minuut zorgde Nigel Bakker er voor dat de paarshemden toch met de drie punten huiswaarts keerden. Een zege die door het verlies van concurrenten Pelikaan S en FC Klazienaveen een hele belangrijke zege werd, wist ook Remy van der Wal. ,,Het was geen beste wedstrijd maar het team heeft hard gewerkt voor deze zege. En wanneer de concurrentie dan ook nog eens verliest maakt dat een zege alleen nog maar leuker.”