De Heracliden doet prima zaken met winst op SJS.

De Heracliden deed zaterdagmiddag uitstekende zaken door in Stadskanaal met 1-2 van SJS te winnen. Want door dat resultaat zijn de ‘Meisters’ opgeklommen naar een derde plaats op de ranglijst.In de beginfase van het duel tussen SJS en De Heracliden waren het direct de gastheren die het betere van het spel hadden. Er kwamen al snel wat mogelijkheden voor de thuisploeg die ze in de 27minuut een 1-0 voorsprong opleverde. Drie minuten later stond het weer gelijk toen Jeroen Linstra een goed genomen vrije trap van Frank de Boer achter de doelman van SJS wist te werken. De rust brak vervolgens aan met deze 1-1 stand op het scorebord waar direct na de rust al verandering in kwam. Uit de eerste de beste aanval kreeg Mark Knol de kans om zijn ploeg op voorsprong te brengen. Knol zag zijn schot echter half gekeerd worden door de doelman van SJS. Maar in de rebound zorgde Frank de Boer er toch voor dat er toch een 1-2 stand op het scorebord kwam te staan. Na deze snelle tweede treffer van de gasten zette de thuisploeg nog wel alles op alles om weer langszij De Heracliden te komen maar na negentig minuten en een beetje stond er een eindstand van 1-2 op het scorebord. Een eindstand waar Ronald Bouwman dik tevreden mee was. ,,SJS was voetballend misschien wel beter maar wij kregen de meeste kansen. En daarom denk ik dat de zege ook wel terecht te noemen is.”