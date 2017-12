FC LEO laat punten achter in Westerlee.

FC LEO vertrok zaterdag met een bus vol supporters naar het verre Westerlee. Helaas voor de meegereisde aanhang gingen hun favorieten tegen de plaatselijke hoofdmacht met 3-2 onderuit.In Westerlee begon voor FC LEO de strijd om de tweede periode waar trainer Erwin Molog graag goed aan wilde beginnen. In de eerste helft werd er onder het toeziend van zeker vijftig meegereisde supporters uit Leens door beide teams maar matig gespeeld. De enige ploeg die wat kansen op een treffer kreeg waren Leensters maar Marko Rietema had helaas het vizier niet op scherp staan. Omdat ook Westerlee zich geen kansen wist te creëren was de brilstand na vijfenveertig minuten ook niet meer dan logisch. Waar de thuisploeg voor de rust maar weinig liet zien was dat na de thee anders. In de 49minuut zorgde Hans Leenders er vanuit een corner voor dat Westerlee aan de leiding kwam. Iets waar de thuisploeg in de 59minuut, weer uit een corner scoren, weer in slaagde omdat de Leensters slecht anticipeerden op de hoekschoppen van de thuisploeg en Jan Jager de stand daardoor op 2-0 bracht. In de 75minuut werd het nog erger voor de bezoekers want via een been van een van de verdedigers van de Leensters lag opeens de 3-0 in het mandje. In de 82minuut kwam FC LEO vervolgens door een treffer van Rick Schuttenbeld nog terug tot 3-1 en ging men op jacht naar meer. Maar toen de aansluitingstreffer van Justin Poort pas in de 94minuut viel wist men aan de kant van de Leensters dat het zonder punten terug naar Leens zou gaan. ,,Ik had de supporters graag een zege gegund. Dat had er ook zeker ingezeten wanneer we eerder waren gaan voetballen en niet pas nadat we op een achterstand van 3-0 waren gekomen, aldus een teleurgestelde Erwin Molog.