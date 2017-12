Gelukkige overwinning Eenrum op Zevenhuizen

Eenrum behaalde zondagmiddag een belangrijke zege in de strijd om het kampioenschap in zondag 5D. In Zevenhuizen werd er namelijk met 2-3 van de plaatselijke hoofdmacht gewonnen.Het eerste half uur in Zevenhuizen was er eentje waarin beide teams de kat wat uit de boom keken in dit voor beide ploegen belangrijk duel. De thuisploeg moest winnen wilde men in het spoor van de Eenrumers blijven die zich op hun beurt geen puntverlies konden veroorloven omdat ze de hete adem van Amboina in hun nek voelen. Na iets meer dan een half uur waren het de Eenrumers die door Nick Rijzinga op 0- 1 kwamen en vijf minuten later zorgde Siebrand Solinger voor een 0-2 stand op het scorebord. Direct na de rust had Bobo Miedema het duel definitief op slot kunnen gooien maar zijn inzet werd gekeerd door de doelman van Zevenhuizen. Rond de 50minuut kwam de thuisploeg vervolgens door Jurjan van Esch terug tot 1-2 en tien minuten later zorgde Gert Bruins voor de gelijkmaker. Vervolgens golfde het duel echt op en neer en kregen beide ploegen de nodige kansen op de winnende treffer. Maar het was uiteindelijk al in de blessuretijd dat Nick Rijzinga een voorzet van Siebrand Solinger keurig afwerkte zodat de winst toch nog naar de bezoekers ging. ,,Wanneer ik heel eerlijk ben dan was een gelijkspel terecht geweest dus heeft de gelukkigste gewonnen,” was na afloop het commentaar van teamleider Tjidsger Veenstra.