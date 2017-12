Rood Zwart Baflo deelt punten met Ternaard

In een enerverend duel zag Rood Zwart Baflo een bijna zekere zege toch nog in rook opgaan. In het Friese Ternaard werd er namelijk tegen de plaatselijke hoofdmacht, tevens koploper in 5C met 4-4 gelijkgespeeld.Al in de tiende minuut keek Rood Zwart Baflo tegen een 1-0 achterstand aan wat in de 33minuut gevolgd werd door een hernieuwde tegentreffer. Drie minuten later was daar tegengoal nummer drie zodat de zaken er voor de gasten uit Baflo niet echt gunstig uitzagen. Op slag van rust kwam er toch nog een wijziging in de stand toen Duncan Torrenga vanuit een vrije trap raak wist te schieten: 3-1. Na de thee kwam er in de 62minuut een 3-2 stand op het scorebord. Duncan Torrenga werd in het strafschopgebied onderuit gehaald en wist even later vanaf elf meter raak te schieten. Twee minuten was Justin van Solkema verantwoordelijk voor de 3-3. De aanvaller was twee spelers van de thuisploeg te snel af en op zijn schot had ook de goalie niet het juiste antwoord. In de 85minuut kwamen de bezoekers vervolgens op voorsprong. Justin van Solkema werd in het strafschopgebied van Ternaard aangetikt en de bal ging vervolgens weer op de stip. Duncan Torrenga schoot voor de tweede keer deze middag vanaf elf meter raak en ging Rood Zwart Baflo opeens met 3-4 aan de leiding. Een tussenstand wat echter niet de eindstand werd. Want ver in blessuretijd waren het de gastheren die nog een keer wisten te scoren zodat het uiteindelijk toch nog 4-4 werd in een wedstrijd die Rood Zwart Baflo volgens Arjan Potma eigenlijk had moeten winnen. ,, We waren beter maar gaven de goals te gemakkelijk weg. Daarnaast hadden we de pech dat de laatste goal laat in de blessuretijd van ongeveer negen minuten viel.”