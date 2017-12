Terechte overwinning Z.E.C.

Na drie weekenden van niet voetballen mocht Z.E.C. eindelijk een keer weer de wei in. Plaats van handeling was Twijzelerheide waar de Zandeweersters met 1-4 van VVT wisten te winnen.In Zandeweer had niemand verwacht dat het duel in Twijzelerheide door zou gaan maar zaterdagmorgen waren de geluiden duidelijk, het duel VVT-Z.E.C. kon gespeeld worden. In Twijzelerheide waren het de gasten die direct de bovenliggende partij waren. Dat leverde ze al in de 25minuut een 0-1 voorsprong op toen Robert Bakker raak wist te schieten. Vijf minuten later stond het, door een treffer van Geert van Tamelen, zelfs 0-2 en begon een overwinning voor Z.E.C. al aardig in beeld te komen. De thuisploeg had namelijk in het eerste half uur niets laten zien wat ook maar een beetje op een aanval leek. De rust brak dan ook aan met een 0-2 stand na een helft waarin de gasten duidelijk de bovenliggende partij waren geweest. Iets waar in de tweede helft weinig verandering in kwam. Het enige wat wel veranderde was dat de thuisploeg het nog meer op de fysieke toer gooide. Zo werd Dion de Vreeze op verschrikkelijke wijze onderuit geschopt waar een donkerrode kaart een terechte beloning voor was geweest. Maar de onpartijdige was coulant en besloot te volstaan met een gele kaart. In de 74minuut kwam VVT vervolgens terug tot 1-2 en leek het nog even spannend te gaan worden. Ronny Bakker zorgde er in de 83minuut echter voor dat niet alleen de marge weer twee goals werd maar ook dat het geloof in een goed resultaat bij VVT weer verdween. In de slotseconden was het vervolgens Robert Bakker die de eindstand op 1-4 bracht zodat Pascal Koolhof na afloop sprak van een terechte zege tegen een vervelende tegenstander. ,, We hebben er hard voor moeten werken tegen een irritant VVT en daarom is dit een extra fijne, en terechte, overwinning.”