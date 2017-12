Weer geen punten voor Eext.

Voor Eext dreigt het weer een seizoen als middenmoter te worden. Want na de nederlaag van een week eerder tegen Warffum ging zondagmiddag het uitduel tegen Amboina met 5-0 verloren.Voor Eext was het zondag zaak om punten te gaan scoren wilden de Eextenaren niet afglijden naar de anonimiteit van de middenmoot in zondag 5D. Maar al snel bleek dat er in het uitduel tegen nummer twee Amboina weinig eer te behalen was. De ploeg van trainer Koen Feijen keek na vijfenveertig minuten namelijk al tegen een 3-0 achterstand aan. In de tweede helft kwamen daar vervolgens nog twee tegengoals bij zodat Eext met een duidelijke 5-0 nederlaag huiswaarts keerde. Een nederlaag die volgens de geblesseerd toe moeten kijkende Jack Lammerts niet nodig was geweest. ,,Het was echt heel matig wat we lieten zien. Amboina heeft een prima ploeg maar 5-0 was niet nodig geweest.