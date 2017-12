Zuinige zege Tynaarlo.

Tynaarlo boekte zondag een eenvoudige zege op Froombosch. In een eigen huis werd het na een prima eerste en een hele matige tweede helft een 2-0 zege voor de Tynaarloërs.De eerste helft in Tynaarlo was het aanzien meer dan waard. De thuisploeg overklaste het zwakke Froombosch volledig en het enige manco was dat er maar twee keer werd gescoord. Beide treffers kwamen op naam van Marcel Drent. Na de thee was er van het frivool spelende Tynaarlo niet veel meer over. Het tempo lag bij de thuisploeg niet hoog genoeg tegen een Froombosch dat zich alleen maar beperkte tot verdedigen om de achterstand niet groter te laten worden. Iets waar de ploeg uiteindelijk ook in slaagde en wat Jan Hollander na afloop deed verzuchtten dat het een wedstrijd met twee gezichten was geweest. ,,Voor de rust was het prima maar de tweede helft leek nergens na. We hadden dit Froombosch namelijk een veel grotere nederlaag kunnen maar ook moeten bezorgen.”