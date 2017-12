Goed herstel Annen met winst op Muntendam

Annen herstelde zich zondagmiddag prima van de nederlaag van een week eerder tegen VAKO. Zondag werd het altijd lastige uitduel tegen Muntendam namelijk met 1-2 gewonnen.Voor Annen begon het goed in Muntendam want al in de 16minuut ging de bal namelijk op de stip in het strafschopgebied van de thuisploeg. Dolf Nijborg was de specialist die het vonnis voltrok en Annen een snelle 0- 1 voorsprong bezorgde. Na de snelle voorsprong voor de gasten herpakte de thuisploeg zich wat en werd het meer een duel waarin de Muntendammers meer fysieke kracht gingen gebruiken. Dit zorgde echter niet voor een verandering in de stand zodat de rust aanbrak met een 0- 1 op het scorebord. Na de thee was het Muntendam wat op dezelfde voet doorging tegen een Annen dat wat slapjes en paniekerig op de dadendrang van Muntendam reageerde. Dat zorgde er voor dat de thuisploeg in de 60minuut weer langszij Annen kwam. Wat vervolgens volgde was een open duel waarin Annen weer wat meer grip op het duel kreeg. In de 80minuut zorgde Rick Huizing er met een verre ingooi voor dat Leon Tiersma in bal bezit kwam en de stand op 1-2 bracht. Een stand wat ook de eindstand werd en waar Jappie Tiersma zeer tevreden mee was. ,,Dit zijn toch altijd lastige uitduels voor ons en wanneer je er dan met de punten vandoor gaat is dat alleen maar mooi.”