VAKO deelt punten met Mamio maar verliest door penalty’s.

Een zwartepietenzak vol gele kaarten, een prent in de kleur van de mijter van de Sint en een stoomboot vol strafschoppen waren de belangrijkste ingrediënten in het bekerduel tussen Mamio en VAKO. Een duel waarin VAKO uiteindelijk door het missen van een strafschop de volgende bekerronde niet wist te bereiken en arbiter Stoetman waarschijnlijk een briefje in zijn schoen zal vinden met de mededeling dat hij wat meer aan zijn conditie moet gaan werken.VAKO moest voor zijn bekerduel in de tweede KO-ronde op bezoek bij Mamio die het als promovendus verrassend goed doet in zaterdag 3C. Mamio, ( Surinaams voor lappendeken), deelt, samen met Noordwolde, de tweede plaats achter koploper The Knickerbockers en wat zorgde dat Marcel Poll een lastig duel verwachtte. ,,We zijn niet compleet vanavond en de entourage is toch net even wat anders dan je normaal gewend bent. En wanneer ik heel eerlijk ben is het natuurlijk waardeloos dat je dit soort wedstrijden ‘even ‘ op een doordeweekse avond moet spelen.” Vanaf het eerste fluitsignaal was de thuisploeg die het meeste balbezit had tegen een VAKO dat eerst even de bekende kat uit de boom keek. Maar het ‘breiwerk’ van de gastheren zorgde niet voor veel gevaar voor het doel van Cas van der Wijst die vaste doelman Johan Homan moest vervangen. In de 23minuut was het de eerste keer dat VAKO echt voor het doel van Mamio kwam en was het ook direct raak. Een korte corner van Rob Liewes kwam terecht bij Patrick Steenbergen die de bal in het doelgebied van Mamio trapte. Daar was het vervolgens Roy de Bruin die in een mêlee van spelers het hoofd koel hield en de 0-1 op het niet aanwezige scorebord schoot. In de 30minuut moest VAKO-doelman Van de Wijst voor de eerste keer echt in actie komen. De jonge keeper moest gestrekt naar de hoek op een schot van Angelo Florencia maar raakte bij deze prima redding wel geblesseerd. Gelukkig voor de Vriezenaren kon Van der Wijst het duel wel vervolgen. Ondertussen werd het allemaal wat ‘drukker’ in het veld. De spelers van de thuisploeg raakten namelijk wat geïrriteerd door het optreden van arbiter Stoetman die op zijn beurt weer geïrriteerd raakte door het gedrag van de. Een gedoe wat rond de 35minuut escaleerde toen de leidsman het aan de stok kreeg met Mamio-verdediger Cuesta. De nummer twee van Mamio maakte een stevige overtreding en kreeg daar de gele kaart voor. Over en weer werd er vervolgens van alles geroepen en wat Cuesta een rode kaart opleverde en zijn teamgenoot Zimmerman een kaart in de kleur geel. Waar de man uit Smilde tot dat moment nog prima floot was hij nu duidelijk van slag door zich te laten leiden door zijn emotie. Waar bijna iedereen nog in de kantine van Mamio zat zorgde Angelo Florencia er in 46minuut voor dat de stand weer gelijk stond. Florencia zag dat doelman Van der Wijst nog wat ver voor zijn goal stond en direct vanuit de aftrap joeg de middenvelder de bal over de keeper in het doel: 1-1. Na deze snelle gelijkmaker gebeurde er een tijdje niet veel op het complex aan de Eikenlaan in Groningen. Mamio breidde maar wat en VAKO probeerde via Patrick Steenbergen en Sietse Wichers gevaar te stichten maar wat niet echt lukte. Waar in de 70minuut Mamio een schot van Leroy Kleinmoedig naast zag gaan schoot Sietse Wichers in de 77minuut namens VAKO op de lat. Zo begon het er steeds meer naar uit te zien dat strafschoppen de beslissing moesten brengen maar waar de gastheren toch anders over dachten. In de 85minuut slingerde Hensley Zimmerman de bal namelijk nog een keer voor het doel van VAKO en was het Nicky Smid die de bal achter doelman Van der Wijst tikte: 2-1. Een stand die iedereen deed geloven dat dit ook wel eens de eindstand kon gaan worden waar onpartijdige Stoetman echter anders over dacht. Stoetman, die het in de tweede helft echt niet meer kon belopen, besloot namelijk om in de 90minuut naar de stip te wijzen toen Jim Imminga werd ‘neergelegd’. Een wat vreemde actie van de arbiter die dit van grote afstand moest waarnemen omdat het kort op de situaties zitten al vijfenveertig minuten een gepasseerd station was. Leander Meijering voltrok vervolgens het vonnis en daardoor was de eindstand vijf seconden later 2-2. Strafschoppen moesten nu de beslissing brengen en nadat Sietse Wichers en Patrick Steenbergen raak hadden geschoten had Dennis Wollerich de pech dat zijn strafschop via de buitenkant van de paal naast ging. Omdat aan de kant van Mamio iedereen raak schoot, en Rolf van Wijk en Leander Meijering dat ook deden, werd de eindstand in de strafschoppenserie 5-4 in het voordeel van Mamio. Dat zorgde er vervolgens voor dat VAKO niet verder mag bekeren en zich nu volledig kan gaan richten op de competitie waarin er voor de Vriezenaren nog voldoende te winnen valt.Mamio-VAKO: 2-2(0-1).23. De Bruin 0-1, 46. Florencia 1-1, 85. Smid 2-1, 90. Leander Meijering 2-2.(Mamio wint na strafschoppen 5-4).Scheidsrechter: Stoetman(Smilde).Mamio: Bakket; Cuesta, Palijama, Rokette; Kleinmoedig, Smid, Florencia; Ramirez, Wawoe, Noeken.VAKO: Van der Wijst; Zwiggelaar, De Bruin, Van Wijk, Dekker; Thomas Meijering(Jelle Wichers. Sietse Wichers, Leander Meijering; Liewes(65. Imminga ), Steenbergen, Wollerich.