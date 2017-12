Marumnello presenteert zich!!!!!

Een hele mooie dag vandaag op onze thuishaven Marumnello met veel hoogtepunten ga ik het noemen. Voor de club blijft voetballen natuurlijk het ultieme maar vandaag was er toch een fantastische toegift.Marum 1 pakt weer drie mooie welverdiende punten tegen een sympathieke tegenstander uit Joure het dorp van Douwe Egberts.De dag begon fris op een nagenoeg glimmende zilveren mat op het hoofdveld. Dit doordat moeder natuur het kwik nogal had laten dalen deze nacht. Marum C1 heeft een lastig seizoen maar speelde verdienstelijk gelijk tegen ACV. Komt goed is mijn menig met dit kader en deze spelers.Marum B1 komt op stoom en wint uit met 2-3 van Kollum. Marum A1 wint thuis in de hoofdklasse met 2-0 van WVV.Waar ik bijzonder van heb genoten is Marum 2 van Coach John van der Ploeg. Een mooie selectie dat voorop gesteld wat fantastisch is voor de club. Als je puur naar de manier van voetballen kijkt is het geweldig om naar te kijken. Achteraf sprak ik de coach die vertelde dat hier stevig op getraind wordt. Het voetbal is verzorgd, de spelers zoeken elkaar op een goede manier door het elkaar ook gemakkelijk te maken. Mooie aanvallen met veel creativiteit erin en hele mooie goals met als basis een heel hard werkend team. Uitslag vandaag 7-0 voor Marum 2 tegen Blauw Wit Leeuwarden.Het eerste treedt om 14.30 uur aan tegen de mannen uit koffie dorp Joure dat een vierde plaats inneemt en nog niet heeft verloren. Vorige week was het minder geweest tegen Veenwouden, een stugge Friese ploeg. Joure is toch een meer voetballende ploeg wat Marum beter ligt. Wat wel een beetje opvallend is dat er iedere week een ander elftal staat om wat voor reden dan ook wat geolied voetballen niet ten goede komt. Er wordt hard gewerkt na de aftrap en goed gevoetbald wat resulteerde in kansen. Edwin van der Molen is terug in de basis na een vervelende blessure, niet verkeerd lijkt me.We krijgen een pingel niet mee, de ene scheidsrechter geeft hem de ander niet op de tribune kunnen we ermee leven.Het lijkt de mannen wel te inspireren, we geven plankgas samen, de kansjes komen ook.Uit en snelle reactie scoort de wederom hardwerkende Jeroen Boekema zeer fraai de verdiende 1-0.Marc Oldewarris werkt ook voor twee en wordt aangetikt binnen de 16 nu is het wel een pingel en ook terecht. Marc ontbeert het niet aan zelfvertrouwen wat mooi is om te zien, hij verzilvert zelf de 2-0 vol overtuiging. Joure probeert te voetballen maar blijken door een beenbreuk hun architect teveel te missen. We gaan aan de Colombia of vandaag aan de D.E!Het loopt lekker zijn we eens, maak de derde en de pot is binnen zijn de geleerden het over eens.Toch zien we na de Colombia een ander Joure, de drive is omhoog gegaan en kleine kansjes komen er ook. Marum vergeet nu toch om te voetballen en is slordig in balbezit. De ruimtes worden te weinig gebruikt, er vallen een paar gele kaarten al met al daalt het niveau behoorlijk.De overigens uitstekend spelende(vandaag misschien wel de beste aan Marum kant)veroorzaakt een beetje onnodig een pingel maar dat is ook zijn gedrevenheid.1-2 ligt erin met nog plm.14 minuten te spelen. Ralph Oosterhoff is binnen de lijnen gekomen en speelt lekker vrijuit en gedreven. Een hele mooie aanval wordt door hem afgeronde met een bekeken bal in de lange hoek en 3-1 vlak voor het einde staat.Een mooie verdiende driepunter, na een prima eerste helft en een mindere tweede helft. Het is nog wat wisselvallig maar iedere week zien we meer positieve dingen boven komen drijven in dit jonge gretige team.Het is kantinetime waar de prachtige presentatie gids 2017-2018 gepresenteerd gaat worden met een feestelijk tintje. Er wordt vandaag stil gestaan bij een aantal speciale sv Marum mensen van voorheen en nu.Jerry St Juste (begon bij sv Marum)moest voetballen met Feyenoord tegen Groningen en kon er helaas niet bij zijn om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Hij had echter prima vervangers in zijn lieve oma, moeder en broer Joshua. Roos van der Veen speelde tot vorig jaar bij sv Marum en nu bij een opleiding van de KNVB. Ze is de weg ingeslagen naar het Nederlands Dames team waar we haar veel succes mee wensen. Ook de hoofdsponsors komen aan bod bij onze goed van de tongriem gesneden spreekstalmeester en clubman Koert Biermann. Ook een gids en een bloemetje voor deze toppers. Dan Reind van Veen de aanjager en medevervaardiger van de presentatie gids, een gouden kracht veelal achter de schermen. Namens het bestuur ten slotte de sv Marum ademende voorzitter Simon Neef samen met het bestuur een onmisbare schakel om de club voort te blijven stuwen. Hoe kun jij je mooier en beter presenteren dan vandaag. Al met al een prachtige dag op Marumnello, mooie resultaten, en wederom een fantastisch mooie presentatie gids.Volgende week uit tegen BCV.Heb geïnformeerd en er zijn nog kaarten.............