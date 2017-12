Geflatteerde nederlaag Stedum 2 tegen koploper

Op zaterdag 2 december moest Stedum aantreden tegen de ongeslagen koploper DVC Appingedam. Deze ploeg is ontstaan uit een fusie tussen De Pelikanen en Appingedam en het bleek dat in dit team menig oud eerste elftal speler zat. Gezien de uitslagen hoort deze ploeg ook niet in deze klasse thuis.Van te voren was er onrust binnen de selectie van Stedum want hoe moest deze koploper worden bestreden en zeker nu aanvalsleider Gert Hovenga was weg gevallen. Leider Juan Werkman kwam met juist antwoord en posteerde zich zelf met van Hulst in de punt van de aanval met daarachter een gedegen middenveld en verdediging. Stedum had hier alle vertrouwen in, maar direct na de aftrap kon de tactiek al over boord worden gezet want binnen de minuut lag de bal al achter doelman de Sturler die hier overigens geen debet aan had. Stedum was hierdoor genoodzaakt om uit een ander vaatje te tappen en deed dat dan ook. Er werd goed gevoetbald en vooral de sleurende van Hulst was voorin een ware plaag voor de defensie van DVC. Dat van Hulst inderdaad zo nadrukkelijk aanwezig was had hij ook te danken aan het hardwerkende en goed voetballende elftal. De ploeg kreeg een paar beste kansen en had zeker op gelijke hoogte moeten staan en DVC had dan ook weinig in te brengen. Daar waar Stedum niet de beloning kreeg, scoorde DVC plots de 0-2. Uit een counter rekende de Sturler op een voorzet en dat was ook zeker gebeurd als de aanvaller de bal niet volledig verkeerd had geraakt waardoor de bal kansloos voor de Sturler in het doel verdween. Je zou kunnen zeggen dat de Sturler misschien beter iets verder in de goal had moeten staan maar menig keeper had ook op een voorzet gerekend. Het was bewonderenswaardig dat Stedum de kop niet liet hangen en het ging door met het goede spel. Maar wederom kwam DVC gelukkig aan een goal en echt ook deze goal had niet gehoeven maar zonder geluk vaart niemand wel zegt men wel eens. Stedum ging echter onverdroten door en aan niks was te zien dat Stedum ontzag had voor de koploper. En toen kwam daar het mooiste moment van deze wedstrijd. Stedum scoorde tegen, en tja moet je dit dan een mooi moment noemen?? Jazeker want er scoorde iemand die nog nooit had gescoord in zijn seniorentijd maar ook in zijn juniorentijd moet we denk ik ver zoeken in de archieven. Wij als tweede denken ook dat deze speler nog bij moet komen van zijn feest later op de avond want zo’n eerste goal moet je natuurlijk breeduit vieren. Nu is iedereen natuurlijk wel benieuwd wie deze goal dan scoorde. Nou de aanval was er een uit het boekje en uiteindelijk was het Erik die een voorzet los liet en wat bleek daar stond Jack Laning die goed mee was opgekomen op de juiste plek en deze schoot de bal onhoudbaar voor de keeper in de goal. Jack je bent los en er komen vast nog meer doelpunten. Dit doelpunt viel overigens vlak voor rust en kon wel eens mentaal goed doorwerken. In de 2helft werden er wat omzettingen gedaan en kwam Lorenzo de gelederen versterken en voetbalde zeer verdienstelijk. Stedum bleef ook in de 2helft het spel dicteren maar had de eigenlijk de pech dat het over te weinig stootkracht voorin beschikte waardoor het niet echt kon doordrukken en ook niet het geluk had dat DVC op deze koude middag wel had. Want in een scrimmage schoot Bas tegen een tegenstander aan waardoor deze bal zeer ongelukkig in de goal verdween.Stedum bleef wel voetballen hierna maar de accu raakte toch enigszins leeg en hierdoor kon DVC nog 2 maal scoren waarbij het zelfs nog even van de kant van DVC uit hand dreigde te lopen waardoor de gasten met 10 man verder moesten. En zo verloor Stedum met 1-6 van de koploper maar kan het wel met de borst vooruit lopen want het bood de koploper knap tegenstand door een van zijn betere wedstrijden te spelen en dat is een compliment aan iedereen. Want met dit veldspel kunnen we verder. Stedum verloor dan ook zeker met geflatteerde cijfers want een gelijkspel had met een beetje geluk er zeker ingezeten.Boelie de Sturler