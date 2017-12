Stedum 2 speelt verdiend gelijk bij Noordpool

Langzamerhand gaan we naar de donkere dagen. Na Sint Maarten gehad te hebben, was nu die andere Sint aan de beurt en daarna komt dan de Santa Claus maar goed dan is de winterstop al begonnen.Nu was eerst de Sint aan de beurt en ja deze beste man heeft ook Pietermannen. Op weg naar Noordpool en ja niet de “Noordpool” van Santa Claus werden we op de weg naar Uithuizen waar voetbalclub Noordpool is gehuisvest staande gehouden door deze Pietermannen. Onze eerste beloning was daar (een hele auto vol pepernoten), dus dit kon wat beloven voor de rest van de dag. Tja, en Stedum wil ook wel weer punten halen want ondanks dat de overwinning tegen Winsum ons uiteindelijk op papier wel werd gegund kostte het zowel Stedum als Winsum toch een punt.Eenmaal bij Noordpool bleek dat we toch moesten wachten voordat de wedstrijd kon aanvangen. Naar bleek waren onze STEO meiden iets te laat begonnen op het mooie kunstgras waardoor we dus later begonnen. Met de versterking van Andries, die niet met het derde mee kon doen, begon Stedum met veel passie aan de wedstrijd. Het was dan ook vooral Stedum dat het betere van het spel had. Met in de as Leon, Robin, Andries en Erik stond het goed en op het middenveld kon Andries naar hartenlust het spel verdelen aangezien Bas al het vuile werk goed op knapte. We stonden dus als ploeg goed te voetballen. Na een kwartier leidde dit ook tot een voorsprong. Een verre ingooi van Juan kwam via de stuit bij Erik terecht en deze zette zijn kruin op een geweldige manier tegen de bal en zag deze in de verre hoek verdwijnen. Niet veel later had het zelfs 0-2 kunnen zijn. Wederom kwam van Hulst in stelling maar hij zag zijn schot op wonderbaarlijke wijze gekeerd worden door de keeper. Ook Andries deed een duit in het zakje maar zag zijn schot helaas net voorlangs gaan. Hierna nam Noordpool enigszins het initiatief over door veel fysieke kracht in te brengen waarbij menig overtreding niet geschuwd werd. Hierdoor liet Stedum zich enigszins de kaas van het brood eten. Maar Stedum hield met verve stand. Echter net voor rust ging het dan toch mis voor de Stedumers. Een goede aanval van de thuisploeg kon goed afgerond worden en zo werd er met een 1-1 gerust.In de 2helft dicteerde Noordpool meer de wedstrijd en loerde Stedum meer op de counter. Na ongeveer een kwartier had Noordpool de grootste kans om op voorsprong te komen maar de aanvaller schoot tegen de goed uitkomende de Sturler aan. Hierna golfde het spel wat op en neer en werd het ook allemaal wat grimmiger wat uiteindelijk binnen een minuut tot 2 gele kaarten leidde aan Stedumer kant. Eerst was het Juan die na een charge naar de kant mocht voor 10 minuten en nog geen minuut later kon ook ons lieve Pietertje naar de kant die met zijn lange stelten een speler van Noordpool onderuit maaide. Dus 10 minuten lang moest Stedum het met 9 man doen. En hoe! Met man en macht wist Stedum de veldslag te overwinnen. Vooral bij spelhervattingen werd veel tijd gewonnen. En zo werd een terecht punt gewonnen bij Noordpool. Een compliment voor de inzet is dan zeker op zijn plaats en zo werd na de onnodige nederlaag tegen Holwierde weer een punt behaald. Op naar de koploper volgende week, DVC Appingedam.