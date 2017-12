Bekeravontuur eindigt voor titelhouder Drachtster Boys

Gelijk vanuit de aftrap kreeg Drachtster Boys de eerste grote kans. Na een goede combinatie tussen Esther van Toledo en Jessie Prijs kwam de bal voor het doel terecht bij Marian Meijer. Zij kon haar voet echter niet tegen de bal zetten, waardoor Grytsje van den Berg de bal weg kon werken.

Het eerste doelpunt kwam op naam van diezelfde Grytsje van den Berg. Zij draaide goed weg bij Atty Eelkema en schoot gericht in de verre hoek; 1-0.

Na zes minuten werd geprofiteerd van balverlies van Esra van der Heide. Martine Kooiker kreeg de bal in de voeten en kon vrij op Kim Schapelhouman aflopen. Oog in oog met de sluitpost faalde zij niet en schoot de 2-0 binnen.

De Drachtster vrouwen probeerden wat terug te doen, maar hadden veel moeite om door de verdediging van de ‘blauwhemden’ te komen

Aan de andere kant leek alles raak te gaan. Een corner van Martine Kooiker ging dwars door het Drachtster blok, waardoor Femke Mulder van dichtbij in twee pogingen binnen kon schieten; 3-0.

Halverwege de eerste helft werd het nog erger voor Drachtster Boys. Renée Huizinga veroverde de bal en dribbelde door het midden op. Een bekeken, maar niet al te hard schot, verraste Kim Schapelhouman in de korte hoek; 4-0.

Drachtster Boys werd hierdoor wel even wakker geschud en had een antwoord. Brenda Bekkema blokte voorin een actie van Grystje van den Berg. Esther van Toledo kon de bal oppikken en schoot hard binnen; 4-1.

Met nog zes minuten te spelen in de eerste helft breidde KTP Nieuw Roden de voorsprong nog verder uit. Dit keer stond Grytsje van den Berg klaar om de bal binnen te tikken; 5-1.



Drachtster Boys stond voor een lastige opgave.

Na acht minuten werd de goal dan toch gevonden door Drachtster Boys. Esther van Toledo draaide uit een corner goed weg en schoot onberispelijk binnen, 5-2.

Doordat het schot van Grytsje van den Berg op de lat belandde, maar Esther van Toledo wel profiteerde van een onzorgvuldigheid in de verdediging, zag Drachtster Boys de achterstand kleiner worden; 5-3.

Met nog vijf minuten te spelen kreeg Drachtster Boys dan toch de mokerslag. Het was wederom Van de Berg die de aanval opzette door de bal te veroveren. Zij gaf de bal breed op Larissa Nijland. Zij schoot in de korte hoek raak; 6-3.

Drachtster Boys probeerde via de meevoetballende keeper nog iets te forceren, maar dit werkte averechts. Martine Kooiker wist de bal te onderscheppen en kon alleen op het lege doel aflopen. Zij maakte het laatste doelpunt van de wedstrijd; eindstand 7-3





Vrijdag 1 december stonden KTP Nieuw Roden en Drachtster Boys tegenover elkaar in de halve finale van de landelijke beker. Vorig seizoen stonden beide ploegen in de eindstrijd in Amsterdam tegenover elkaar. Drachtster Boys ging toen met de beker naar huis.