SV Bedum vergeet te scoren tegen Groen Geel

Groen Geel staat weliswaar laag geklasseerd in de tweede klasse J, maar de Stadjers hebben de weg omhoog ingeslagen na een afgetekende zege afgelopen week op de rode lantaarndrager Nieuwleusen: 1-5. Bedum daarentegen ging vorige week vrij kansloos onderuit tegen Drenthina en het had vandaag moeten winnen om koploper Pelikaan S in het vizier te houden.



Terwijl het publiek al richting de uitgang of de kantine liep, was daar zowaar die ene grote kans voor Groen Geel. In de dying seconds van het duel greep spits Jordi Hamming een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank aan voor een heerlijke omhaal. Doelman Jos Broekmans keerde de inzet echter knap met zijn voeten waarna de prima leidende scheidsrechter Plat uit Groningen voor het laatst die middag op zijn fluit blies. Het zou ook absoluut teveel geweest zijn voor Groen Geel, dat vooral was gekomen om de Bedumers van het scorebord af te houden. Maar eens in de zoveel tijd gaat dan die aloude voetbalwet op die stelt dat de tegenstander die ene kans afmaakt als je zelf je mogelijkheden laat liggen. Een 0-0 uitslag paste gelet op vooral het tweede bedrijf ook beter bij dit duel.



In de eerste helft had de thuisploeg continu een veldoverwicht. Groen Geel zakte massaal in en hield de linies dicht op elkaar. De weinige ruimtes op het veld werden toch aardig benut door de Bedumers, die met één diepe spits speelden. Soeratmin Venema kreeg voor het eerst deze competitie een basisplaats van trainer Remy van der Wal. Frank Roorda moest daardoor weer plaatsnemen op de bank. Achter die diepe spits speelden Nick Boelhouwer maar vooral Jake Smit prima tussen de linies, waardoor ze ondanks de drukte op de helft van de gasten steeds aanspeelbaar waren.



Het veldoverwicht leidde tot een drietal grote kansen voor de paarshemden, maar Venema (kopbal en een schot gepakt door de keeper) en Boelhouwer (schot hoog over) hadden het vizier niet op scherp staan. Tussendoor liet Groen Geel eenmaal zien waar het op gokte: een vrije trap van Bedum werd geplukt door doelman Vogel die vervolgens met een verre trap de razendsnelle Ludwig aan het werk zette. De overtal situatie voor het Bedumse doel werd niet goed uitgespeeld waardoor Stijn Hekstra de situatie voor de thuisploeg kon redden. Het was een van de spaarzame acties op de Bedumse helft, maar het onderstreepte de bedoelingen van de Stadjers.



Na de thee viel er weinig meer te genieten in Bedum. De thuisploeg speelde te slordig. De voorwaartsen werden nog maar moeizaam bereikt en de onrust nam zienderogen toe. Groen Geel geloofde het allemaal wel en bleef hopen op dat ene moment. Nee, het was allemaal niet best meer wat Bedum liet zien, maar zulke wedstrijden speel je nou eenmaal een paar keer per seizoen. Bart Apotheker was er nog het dichtst bij: zijn vrije trap vanaf een metertje of twintig, zeilde maar net over de lat. Groen Geel, met de broers Jans (de zonen van Ron) in de gelederen, kwam wel meer op de helft van de Bedumers dan in het eerste bedrijf, maar ook bij hen ontbrak het vernuft. Zo eindigde dit duel zoals het begon en daarmee deed vooral de thuisploeg zich toch echt tekort.



Trainer Remy van der Wal van SV Bedum over dit duel:



“Ik vind dat we in de eerste helft best goed hebben gespeeld. Je vergeet dan alleen om te scoren. Als je drie goede mogelijkheden krijgt, dan moet je daarvan gewoon minimaal eentje maken. Nu bleef Groen Geel tot de laatste seconde gokken op de counter. Gelukkig gaat die omhaal er in de laatste seconde niet in , want dat zou echt onverdiend zijn geweest. Het was gewoon in de tweede helft niet goed genoeg en dan verdien je ook niet meer. Het was te slordig en te gehaast wat we lieten zien. Normaal gesproken probeer je dan met Frank Roorda het duel eerder open te breken, maar gelet op die lange mannen achterin bij hen had dat ook weinig zin. Al met al kan ik met een puntje wel leven.”



SV Bedum – Groen Geel 0-0



Scheidsrechter M.R. Plat uit Groningen



Gele kaarten: Jake Smit (SV Bedum) Ruben Ludwig en Jos Beek (beiden Groen Geel)



SV Bedum: Broekmans; Van Haag, Apotheker, Mertens, Hekstra; Oostmeijer (77e Roorda), Stolwijk, Bakker (68e Sybesma); Smit, Venema (83e Loer) en Boelhouwer



Groen Geel: Vogel; Oude Avenhuis, Jellinek, Molenaar, Luuk Jans; Sturkenboom, Hamming, Beek; Koen Jans, Kersing en Ludwig