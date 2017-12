Kloosterburen in slecht duel onderuit

Kloosterburen verloor zondagmiddag in werkelijk een draak van een wedstrijd met 3-0 van Groen Geel. Een draak van een wedstrijd die op Corpus den Hoorn ook nog eens op twee velden moest worden gespeeld omdat de verlichting op het hoofdveld niet werkte en leidsman Hoiting daarom besloot om op veld 2 verder te gaan.Het grote nieuws was zondagmiddag niet dat het duel tussen Groen Geel en Kloosterburen gespeeld kon worden maar dat de withemden dat deden met een nieuwe hoofdtrainer voor de groep. Want zondagmorgen viel namelijk op de website van de withemden te lezen dat Eenrumer Wim Nubé als hoofdtrainer was gecontracteerd. Een verrassende keuze vond de hoofdpersoon dat, voorafgaand aan het duel van zijn nieuwe ploeg, zelf ook wel een beetje. ,,Mijn schoonzoon, Robert Benes, zou in eerste instantie samen met Pieter Oosterhuis rond het eerste elftal de technische leiding gaan doen. Door veranderde werkzaamheden moest Kloosterburen echter afscheid nemen van Oosterhuis en stond Robert er als trainer zonder de juiste papieren alleen voor. Op een gegeven moment kwam toen de vraag of ik Kloosterburen tot aan het einde van het seizoen wilde helpen als hoofdtrainer. Daarvoor moest ik wel eerst in overleg met Stedum waar ik ook hoofdtrainer ben. Toen er vanuit Stedum geen bezwaren waren was ik er met Kloosterburen snel uit om samen met Robert in ieder geval tot het einde van het seizoen als technische staf van Kloosterburen te fungeren. En wat er daarna gebeurt, zien we dan wel weer verder,” aldus Nubé die zich voor het duel met Groen Geel nog niet echt met de basiself had bemoeid en de opstelling had laten maken door zijn assistent. Voor Benes was het nog een hele puzzel geweest om tot een elftal te komen want naast de al geruime tijd geblesseerde Peter Reitsma hadden Joost Gerdez en Bart Korhorn de voorkeur gegeven aan een andere besteding van het weekend. Dat zorgde voor basisplaatsen voor Said Musini en Gideon Steur die mochten proberen spits Jasper Wiersum van bruikbare ballen te voorzien. Nadat de reserves van Groen Geel en Rood Zwart Baflo eindelijk gereed waren met hun wedstrijd kon arbiter Hoiting tegen 15.10 uur het duel tussen Groen Geel-Kloosterburen laten beginnen. Al snel in de wedstrijd bleek dat de meegereisde aanhang van de withemden, van de thuisploeg was niet een supporter te ontdekken, weinig sprankelends moesten verwachten. De thuisploeg liet in de beginfase niets zien wat op voetbal leek en ook de spelers van Kloosterburen gaven niet de indruk dat er vanaf hun kant grootse daden verwacht mochten worden. In de 16minuut was daar opeens een opleving aan de kant van de gasten. Jasper Wiersum werd op het randje van het strafschopgebied eindelijk een keer goed aangespeeld door in dit geval Bo Tukker. De spits bedacht zich geen seconde en krulde de bal fraai naar de verre hoek. Helaas voor de gasten stond de lange Peter Bergsma dusdanig opgesteld dat hij met een uitstekende reflex de bal over de lat kon tikken. Na deze grote kans voor Kloosterburen kabbelde de eerste helft vervolgens verder tot aan de 23minuut toen de thuisploeg opeens aan de leiding kwam. Een rommelige situatie voor het doel van Sander Adema zorgde dat de bal bij Bill de Smeth kwam die vervolgens de stand op 1-0 bracht. Na deze openingsgoal gebeurde er vervolgens in de eerste helft niets meer wat het vermelden waard was zodat de tweeëntwintig spelers met een 1-0 stand de kleedkamer konden opzoeken. Een kleedkamer waar op dat moment nog geen thee of een andere versnapering te vinden was. Het kantinepersoneel was, zo bleek al snel, dat vergeten te regelen omdat het op twee schermen rondrijden van Max Verstappen duidelijk meer prioriteit had. Dit oponthoud zorgde dat de tweede helft ruim na 16.00 uur begon en iedereen op zijn ondertussen kletsnatte voeten, de tegelpaden rond het veld van Groen Geel stonden namelijk blank, kon aanvoelen dat de invallende duisternis er voor ging zorgen dat de lampen toch echt ontstoken moesten worden wilde men de negentig minuten volmaken. Maar alles wat gebeurde de verlichting op het veld waar het duel tussen de twee vijfdeklassers zich afspeelde ging niet branden. Het enige veld waar dat wel gebeurde was op het veld ernaast. Iets wat totaal overbodig was omdat daar evenveel gespeeld werd dan op een onbewoond eiland. Halverwege de tweede helft besloot arbiter Hoiting daarom ook dat het wat hem betreft klaar was. De leidsman kon het spel niet meer goed volgen en liet weten dat de enige optie was om op veld 2 verder te spelen of hij zou het duel definitief staken. Even pruttelde Kloosterburen nog tegen maar gelukkig kwam het besef net op tijd dat voor tweeëntwintig minuten nogmaals naar deze toch wel sfeerloze ambiance te moeten afreizen geen aanlokkelijk vooruitzicht was. Daarop werd besloten om toch maar op het veld met verlichting verder te gaan. Op veld 2 leek het vervolgens even beter te gaan met Kloosterburen want in de 80minuut werd Jos Streefkerk onderuit ‘geschoffeld’ door een verdediger van de gastheren. Leidsman Hoiting wees vervolgens, tot hilariteit van de Kloosterburen-aanhang, naar de stip. Bert Mennes verzuimde vervolgens om raak te schieten zodat het 1-0 voor de thuisploeg bleef. Een thuisploeg die in de 85minuut, door een goal van Bart Lüschen, opeens op 2-0 kwam. Een tweede treffer die er direct voor zorgde dat de withemden het verder wel geloofden en uiteindelijk in de 93minuut nog een derde tegentreffer, gescoord door Remon Tanis, moesten incasseren. Bij deze 3-0 stand bleef het uiteindelijk ook op ‘veld 2’ van sportpark Corpus den Hoorn na een wedstrijd die beide ploegen maar heel snel moeten vergeten.Groen Geel-Kloosterburen: 3-0(1-0)23.De Smeth 1-0, 85. Lüschen, 90+3. Tanis 3-0.Scheidsrechter: Hoiting(Zuidwolde)Kloosterburen: Adema; Streefkerk; Mennes, Kat, J. Steur; G. Steur(60. Jonker), Tukker, E. Wieringa(46.Van der Maar), Van der Laan, Musini(66.J.Wieringa); Wiersum