Geen winnaar bij Loppersum-Noordwolde.

Loppersum en Noordwolde maakten er zaterdagmiddag in een waterkoud Loppersum een mooi voetbalgevecht. Na een wedstrijd, waarin de Lopsters een vracht aan kansen om zeep hielpen, toonde Noordwolde aan over het nodige karakter te beschikken door na een 2-0 achterstand een 2-2 gelijkspel uit het vuur te slepen.Ondanks dat het in de week voor het duel tussen Loppersum en Noordwolde veel had geregend kon er zaterdagmiddag in Loppersum toch gevoetbald worden waar Loppersum-trainer Henk Buikema blij mee was. ,,We hebben na de nederlaag tegen Glimmen wel wat recht te zetten en wanneer dat ook nog kan tegen een directe concurrent is dat alleen maar mooi. Want dat zijn duels waar je als trainer maar weinig hoeft te zeggen omdat je mag verwachten dat iedereen weet dat we de drie punten in eigen huis moeten houden,” aldus de Lopster die zaterdag geen beroep kon doen op de geblesseerden Rik Buikema, Jeffrey Leegstra en Peter Groenewege. Bij tegenstander Noordwolde was Benjamin van Aurich weer onder de lat teruggekeerd maar verder had Bennie de Jong niet aan zijn formatie hoeven sleutelen. ,,Iedereen is verder fit dus is geen reden om te wisselen ondanks dat we met een aantal A-junioren in de basis gaan spelen. Die jongens doen het prima en zorgen er verder voor dat de oudere spelers scherp blijven, aldus De Jong die verder een duel tussen twee ploegen verwachtte die aan elkaar gewaagd zouden zijn. ,,Ik begreep dat vorig seizoen de punten twee keer wat gelukkig naar Loppersum waren gedaan. Daarom moeten we maar proberen om dat dit seizoen precies andersom te doen.”Al in de tweede minuut van de wedstrijd had het bijna 0-1 gestaan in Loppersum. De slechte staat van het veld zorgde namelijk dat Loppersum-keeper Peter Paul Datema een voorzet van Jesse Hijlkema niet onder controle kreeg. Dit omdat een ‘polletje’ de bal opeens een andere kant op deed stuiten dan wat Datema had verwacht. In de vierde minuut was daar vervolgens een tweede kans voor Noordwolde maar Bart Hollink zag zijn schot net naast gaan. Waar de eerste mogelijkheden dus voor de gasten waren om aan de leiding te komen was er in de zesde minuut opeens een voorsprong voor de thuisploeg. Joris Jurna stuurde met een fraaie pass teamgenoot Cees bij de Leij op avontuur. De spits nam de bal vervolgens prachtig aan en even later was Noordwolde-goalie Benjamin van Aurich kansloos op de boogbal van Bij de Leij: 1-0. Na deze snelle openingstreffer was het de thuisploeg die de regie pakte al moest de Peter Paul Datema in de twintigste minuut redding brengen op een inzet van Laurens Groeneveld. In de 22minuut zag het er even naar uit dat de gastheren op een 2-0 voorsprong zouden komen. Maar arbiter Lania uit Pieterzijl nam het vlagsignaal van zijn assistent Tjaart Mulder over. Mulder had namelijk buitenspel geconstateerd en wat ook een terechte conclusie was. In het verdere verloop van de eerste helft kwamen er vervolgens steeds meer kansen voor de thuisploeg om zijn voorsprong verder uit te breiden. Zo was Joris Jurna in de 27minuut dicht bij een tweede goal van de Lopsters. Maar de ook zaterdag weer wisselvallig spelende linkspoot kwam bij de verste paal net te laat inglijden om de bal achter doelman Van Aurich te tikken. Precies op het half uur was daar een volgende kans voor de ploeg van Henk Buikema. Ruben Danhof stuurde Joris Jurna op avontuur die even later zag dat Benjamin van Aurich zijn inzet half wist te keren. Dat zorgde dat de vleugelspits de bal nogmaals in bezit kreeg en wederom op doel schoot. Jurna had echter beter het overzicht kunnen bewaren en de bal breed te leggen op Peter Heeres, Ruben Danhof of Cees bij de Leij die er duidelijk beter voor stonden om de stand op 2-0 te kunnen brengen.Voor de tweede helft kwamen er twee ongewijzigde ploegen naar buiten voor een helft die, zo zou na afloop blijken, spraakmakend zou worden. Het tweede deel van een wedstrijd die als kijkspel een ruime voldoende scoorde was nog maar acht minuten onderweg toen Loppersum op een 2-0 voorsprong kwam. Peter Heeres mocht op de linkervleugel een vrije trap nemen. De middenvelder schoot de bal met veel gevoel richting Ruben Danhof die met een geplaatste kopbal Cees bij de Leij in staat stelde om met zijn tweede goal van de middag de stand op 2-0 te brengen. Na een kwartier spelen had het op een steeds zwaarder wordend veld zeker 3-0 moeten staan maar Joris Jurna en Ruben Danhof verzuimden om Noordwolde op een kansloze achterstand te zetten. In de 63minuut besloot Bennie de Jong om een dubbele wissel toe te passen. De Jong haalde Piet Kersten en Jelle Hijlkema naar de kant en in het veld kwamen Anthonie Buist en Dannick Meima. Met deze twee aanvallend ingestelde spelers aan boord gingen de geelhemden vervolgens op jacht naar de aansluitingstreffer. Een aansluitingstreffer die er in de 65minuut daadwerkelijk kwam. Bij een onoverzichtelijke situatie voor het doel van de thuisploeg reageerde Jorrit Dijkstra het meest attent van allemaal door de 2-1 stand op het scorebord te schieten. Na de 2-1 lieten de gastheren zich vervolgens steeds verder terugdringen door een Noordwolde dat duidelijk meer wilde dan met een nipte nederlaag huiswaarts keren. In de tweede helft waren het namelijk de gasten die het spel dicteerden tegen een thuisploeg die met de snelle Joris Jurna en Cees bij de Leij steeds meer op de counter loerde. Nadat Anthonie Buist in de 68minuut nog had verzuimd om de stand op 2-2 te brengen had Joris Jurna tien minuten later de 3-1 op zijn schoen. De vleugelflitser werd goed de diepte ingestuurd door Cees bij de Leij maar alleen voor doelman Van Aurich raakte Jurna het overzicht kwijt en bleef het bij 2-1.Waar de Lopsters dus de kansen lieten liggen kwam er in de 83minuut een 2-2 stand op het scorebord te staan. Niet goed ingrijpen van de totale defensie van de thuisploeg zorgde dat Ewout Boersema met een fraaie kopbal doelman Peter Paul Datema de trieste gang naar het net liet maken. Een doelman die twee minuten later tot twee keer toe zijn niet geringe kwaliteiten moest aanspreken om er voor te zorgen dat Noordwolde er niet met de volle buit aan punten vandoor zou gaan. Maar toen arbiter Lania enkele minuten later voor de laatste keer floot waren velen het roerend met elkaar eens dat op basis van het vertoonde spel de 2-2 een terechte uitslag was. .SC Loppersum-Noordwolde: 2-2(1-0)6. Bij de Leij 1-0, 55. Bij de Leij 2-0, 63. Dijkstra 2-1, 83. Boersema 2-2.Scheidsrechter: GJ Lania( Pieterzijl)Gele kaarten: Danhof, Jurna( Loppersum), Havinga, Groeneveld, Boersema(Noordwolde)SC Loppersum: Datema; Posthumus, Klasens, Laan, Schutter; Bij de Leij, Heeres, Havinga, Danhof; Van der Beek( 72. Knot), Jurna.