De Fivel beloont zich niet tegen OKVC.

De Fivel deelde zaterdagmiddag de punten met OKVC. In Oldehove werd het een 2-2 gelijkspel tussen beide ploegen wat betekende dat de ‘Riepsters’ na vier wedstrijden niet te hebben gescoord eindelijk een keer het net weer wisten te vinden.Binnen tien minuten stond er zaterdagmiddag in Oldehove al een 1-1 op het scorebord. Al in de vierde minuut kwam de thuisploeg, door een goal van Gerd Groenewoud aan de leiding. In de achtste minuut trok Rindert Havinga de stand echter weer gelijk. Na deze twee snelle goals waren in het verdere verloop van de eerste helft de betere kansen voor de gasten. Zo kreeg Mark Cramers een paar keer de kans op een tweede goal voor De Fivel en kopte aanvoerder Geert van der Veen een bal op de lat. Waar de oranjehemden dus niet wisten te scoren deed de thuisploeg dat wel. In de 31minuut zorgde Johan Niemeijer er namelijk voor dat de thuisploeg met 2-1 aan de leiding kwam en wat een kwartier later ook de ruststand werd. Dat was uiteraard even een stevige streep door de rekening van de bezoekers die na de rust het geluk hadden dat er door een eigen goal van de thuisploeg in de 57minuut een 2-2 stand op het scorebord kwam te staan. Een stand waarbij De Fivel nog voldoende kansen kreeg om daar verandering in aan te brengen. Maar precies eender als in de eerste helft werden de kansen wel gecreëerd maar ontbrak het De Fivel ook zaterdag weer aan besluitvaardigheid voor het doel van de tegenstander. ,,We hebben ons ook tegen OKVC onvoldoende beloond. Want we waren een groot gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij, aldus een teleurgestelde Simon Schuil.