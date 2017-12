Onnodige nederlaag Noordpool.

Noordpool leed zaterdagmiddag een onnodige nederlaag. In Holwerd werd er, na een wedstrijd waarin de betere kansen voor de gasten waren, nmet 3-1 van de plaatselijke hoofdmacht verloren.Op een redelijk bespeelbaar veld kwam Noordpool al in de vijfde minuut op een 0-1 voorsprong toen Vincent Zijlstra een vrije trap achter de doelman van Holwerd schoot. In de 23minuut kwam de thuisploeg vervolgens langszij de gasten omdat bij een corner de defensie van de bezoekers even niet stond op te letten. De 1-1 was vervolgens ook de ruststand na een helft waarin beide ploegen zeer matig veldspel hadden laten zien. Direct aan het begin van de tweede helft zag het er echter naar uit dat de gasten op 1-2 zouden komen. Voor iedereen waarneembaar kwam Martijs Delker achter zijn verdediger weg maar de assistent-scheidsrechter van Holwerd werd geloofd door scheidsrechter Haan uit Zuidhorn zodat het doelpunt wegens buitenspel werd afgekeurd. In de 66minuut viel er vervolgens aan de andere kant wel een treffer zodat Noordpool nog ruim twintig minuten had om minimaal langszij de thuisploeg te komen. Maar helaas voor de meegereisde supporters van de geel/zwarten waren het de gastheren die in de 85minuut via een counter de stand op 3-1 brachten. In een van de laatste minuten van een ook in de tweede helft zeer matig duel werd Vincent Zijlstra ook nog eens uit het veld gestuurd omdat hij volgens de arbiter Haan een doorgebroken tegenstander onderuit had gehaald. Een beslissing waar de meningen na het uiteindelijk met 3-1 verloren duidelijk over verdeeld waren. ,,We hebben absoluut niet door foutieve beslissingen van de arbiter verloren want we speelden gewoon heel erg matig. Maar wanneer wij direct na de rust op voorsprong waren gekomen was de winst naar ons gegaan. En de rode kaart was een lachertje want er was geen sprake van een doorgebroken speler, was na afloop het duidelijk commentaar van Jur Smit.