Ongelukkig verlies Glimmen

Glimmen wist zaterdag geen vervolg te geven aan de overwinning op 11 november op Loppersum. Want zaterdagmiddag ging het uitduel tegen Aduard met 2-1 verloren.Glimmen had de hoop dat de winst van twee weken eerder tegen Loppersum de ploeg een juiste boost had gegeven om te zorgen dat er wat meer omhoog gekeken kon worden. Dat zorgde dat men bij de Glimmenaren vol vertrouwen aan het duel in en tegen Aduard begon. Een Aduard dat precies eender dan Glimmen ook in het ‘rechterrijtje’ van de ranglijst in zaterdag 3C bivakkeert. In de eerste helft was het de thuisploeg die zich de betere kansen creëerde en een keer wist te scoren. Daar wisten de gasten in de eerste helft niets tegenover te zetten zodat de rust aanbrak met 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Na de rust kwam Glimmen wat beter in de wedstrijd en kwamen er ook wat kansen op de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er vlak voor het einde kwam en die werd gescoord door Rick Oosterhof. Waar Glimmen dacht dat het nog met een punt huiswaarts zo keren kreeg het in de slotseconden toch het deksel op de neus. Want vlak voor het eindsignaal scoorde Aduard toch nog de 2-1. ,, Op basis van de tweede helft waren de beste kansen voor ons. Maar helaas liet het geluk ons ook nu weer in de steek, was na afloop het commentaar van aanvoerder Tim Oosterhof,