Drachtster Boys verliest van effectief Pernis

Op vrijdag 24 november stonden de twee ploegen Drachtster Boys en Pernis tegenover elkaar.Om half 10 mocht de ploeg uit Schiedam de aftrap verrichten.De eerste kans van de wedstrijd was voor Drachtster Boys. Na een goede 1:2 gaf Marian Meijer de bal hoog voor op Jessie Prijs. Prijs wist de moeilijke bal wel te raken, maar de poging ging net naast.Het was halverwege de eerste helft toen de brilstand van het scorebord verdween. Uit een corner schoot Suzanne Bakker van grote afstand hard in de kruising. Keepster Schapelhouman was kansloos op deze pegel; 0-1.Dit was voor Pernis het signaal dat het nog verder in kon zakken en zo lieten de gasten Drachtster Boys volledig het initiatief nemen. Drachtster Boys had veel balbezit en zocht naar het gaatje in de verdediging. Veelvuldig werd dit gaatje gevonden wat voor veel gevaar zorgde. De thuisploeg had het vizier echter niet op scherp, want schoten van onder andere Marian Meijer, Bernou Hijlkema en Esther van Toledo leverden geen doelpunten op. Het moet gezegd worden dat dit ook voornamelijk de verdienste was van uitstekend keeperswerk van Bianca Troost.Drie minuten voor tijd trad de beruchte voetbalwet weer eens op, want aan de andere kant scoorde Felicia Farhad Sedighi wel uit een snelle counter. Kim Schapelhouman leek eerst te kunnen redden, maar de bal rolde toch de goal in; 0-2.Na rust leek Drachtster Boys binnen vijf seconden de aansluitingstreffer al te scoren, maar Marian Meijer was net te laat bij de voorzet van Esther van Toledo.Pernis liet niet veel later zien hoe effectief het kan zijn. Eén klein gaatje in de Drachtster verdediging werd gelijk afgestraft. Jennifer Oliveira gaf de bal blind breed op de goed meegelopen Dounia El Biyar die van dichtbij binnen kon schuiven; 0-3.Drachtster Boys stond nu voor een wel heel lastige opgave, want Pernis speelde geduldig en zakte ver in.Drachtster Boys moest de aanval helemaal uitspelen om keepster Troost te kunnen passeren, want op de schoten had zij constant een antwoord. Het geluk zat de vrouwen uit Drachten ook niet mee, want een goed uitgespeelde aanval werd via Marian Meijer door Esther van Toledo goed op de tweede paal gegeven. Jessie Prijs raakte de bal van dichtbij niet goed, waardoor ook deze bal geen doel trof. Eindstand 0-3.