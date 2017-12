SV Bedum doet zich tekort tegen Surhuisterveen: 1-2

SV Bedum verloor zondagmiddag thuis met 2-1 van Surhuisterveen. Een nederlaag die niet nodig was geweest wanneer de Bedumers voor de rust dezelfde dadendrang hadden laten als die in de tweede helft van een verder matig duel.SV Bedum kon zondag voor het duel tegen Surhuisterveen niet beschikken over doelman Lammert Lankman, Jesse Fokkema en John Thoma. De vaste goalie van de Bedumers was door werkzaamheden verhinderd en de beide veldspelers waren geblesseerd al nam Fokkema wel plaats op de bank naast trainer Abel Darwinkel. De trainer van de Bedumers was voor de wedstrijd duidelijk over het feit dat zijn ploeg de drie punten in eigen huis te houden. ,,We doen bovenin leuk mee en bij winst houden we zelfs zicht op de periodetitel. Maar in Surhuisterveen treffen we vandaag een tegenstander die als een van de kanshebbers richting een periodetitel of misschien wel het kampioenschap gezien moet worden.” Nadat de jonge scheidsrechter Maikel Pieterman rond half drie het eerste fluitsignaal gaf waren het de gasten die zich de eerste kansen op de openingstreffer creëerden. Schuin tegen de sterke wind in voetballend waren de oranjehemden al snel de bovenliggende partij tegen een thuisploeg die maar weinig deed met het windvoordeel. Nadat het in de eerste vijfentwintig nog bij wat speldenprikjes bleef was daar in de 28minuut de eerste echte grote kans in de wedstrijd voor de ploeg uit Surhuisterveen. Na een prima aanval over de linkervleugel gaf Bart Casemier de bal goed voor maar op de doellijn kon Luuk Brands het schot van Rob Alma nog op het nippertje keren. Zeven minuten later was daar een volgende kans voor de bezoekers. Maar Wesley de Vries schoot, uit een voorzet van Sjoerd Veenstra, net naast het doel van Frans Zuurveen schoot. Tegenover de dadendrang van de Friezen stak dat van de Bedumers maar schril af. Want pas drie minuten voor het einde van de eerste helft was daar een eerste kans voor de thuisploeg. Silke Korpershoek brak door de defensie van Surhuisterveen en uit zijn voorzet kopte Marco Consten in de handen van doelman Leon van Dijk. Waar er in de tweede helft een stormloop van de gasten werd verwacht, omdat die nu het windvoordeel hadden, pakte dat heel anders uit. Waar de Bedumers in de eerste helft vergaten te voetballen deden ze dat aan het begin van de tweede helft beter. Er kwamen zelfs wat kansen op de openingstreffer voor de paarshemden die in de 55minuut heel erg sneu op achterstand kwamen. Vanaf de linkervleugel probeerde Bart Casemier de bal op doel te schieten maar de bal leek een gemakkelijke prooi te worden voor doelman Zuurveen. Helaas voor de thuisploeg liet de goalie de bal door zijn vingers glijden en stond het opeens 0- 1. Aan de kant van de thuisploeg kwam vervolgens Jesse Fokkema binnen de lijnen voor Job Mol. Met Fokkema in de gelederen hoopte Abel Darwinkel dat zijn ploeg weer naast Surhuisterveen kon komen omdat de Friezen in de tweede helft het prima spel van voor de rust niet konden laten zien. Het accent nog meer op de aanval leggen aan de kant van de Bedumers zorgde er wel voor dat er meer ruimte kwam voor een snelle counter van de gasten. Zo was in de 63minuut de irritante Bart Casemier, die vooral in de tweede verschillende Bedumers een gele kaart probeerde aan te smeren, dicht bij de 0-2 maar nu wist doelman Zuurveen wel redding te brengen. Vijf minuten later was het wel raak voor de bezoekers toen Sjoerd Veenstra de bal goed voor het doel bracht en Dennis de Jong van dicht bij doelman Zuurveen kansloos liet. SV Bedum zette nu echt alles op alles om nog terug in de wedstrijd te komen. Centrale verdediger Luuk Brands werd naar de frontlinie gestuurd en Mark Veenstra kwam Thijs Helder vervangen zodat Abel Darwinkel ook Nico Homan nog door kon schuiven en alleen Van Loenen, Tooren en Veenstra als verdedigers overbleven. Een verschuiving van pionnen die al snel succes had want in de 72minuut kopte Nico Homan een corner, die werd genomen door Jesse Fokkema, snoeihard achter doelman Leon van Dijk: 1-2. Na de aansluitingstreffer voerden de gastheren de druk nog meer op en kwamen er kansen voor Marco Consten en Ruben Stuive op een, op basis van de tweede helft, zeker verdiende gelijkmaker. Maar wat de paarshemden ook probeerden, met soms wat kunst en vliegwerk hielden destand al hadden ze in de laatste minuut van de wedstrijd over geluk niet te klagen. Op de rechtervleugel werd Mustafa Sharanshi goed aangespeeld door Ruben Stuive. Wat volgde was een uitstekende voorzet op een volledig vrijstaande Marco Consten die zijn kopbal echter te weinig kracht meegaf om doelman Van Dijk te kunnen passeren. Nu bleef het namelijk bij een te slappe kopbal die door de doelman van de gasten bijna lachend kon worden opgepakt. Zo bleef de stand van 1-2 op het scorebord staan en wat niet veel later ook de eindstand werd in een wedstrijd waarin de thuisploeg zich duidelijk te kort had gedaan. Want hadden de gastheren voor de rust met meer aanvallende bedoelingen gespeeld dan was een puntendeling in het duel tegen Surhuisterveen zeker mogelijk geweest.SV Bedum-Surhuisterveen: 2-1(0-0).55. Zuurveen(ed.) 0-1, 68. Dennis de Jong 0-2, 72. Homan 1-2Scheidsrechter M. Pieterman(Gasselternijveen).Gele kaart: Homan(SV Bedum).SV Bedum: Zuurveen; Tooren, Brands, Van Loenen, Homan; Helder(70. Veenstra), Stuive, Korpershoek, Sharanshi; Mol(62. Fokkema), Consten.Surhuisterveen: Van Dijk; De Vries, Fokkinga, Nijboer, Alma; Marco de Jong, Casemier, Dennis de Jong, Walda; De Vries, Veenstra.Je huiswerk beter doen:Rond de klok van 13.45 uur werd men zondagmiddag wat onrustig in Bedum. Dit omdat er nog geen arbiter was gearriveerd om het duel SV Bedum-Surhuisterveen in goede banen te leiden. Toen er tien minuten later nog geen stip aan de horizon verscheen kwam er een lichte vorm van paniek naar boven want nog steeds was de aangewezen Maikel Pieterman niet gearriveerd. Dankzij de hulp van de assistent-scheidsrechter van SV Bedum-zondag, Kylian Ger, die in het systeem van de bond kon komen werd er contact gezocht en wat rond 14.00 lukte. Op dat moment reed de arbiter net Bedum binnen zodat hij zich vijf minuten later in de bestuurskamer kon melden. Te laat vertrokken, een verkeersopstopping bij Groningen-Zuid, en extra drukte door het duel FC Groningen- Vitesse waren de oorzaak van het te laat komen gaf hij aan. Dat zorgde voor de opmerking dat hij wat dat betreft toch zijn ‘huiswerk’ even wat beter had moeten doen en waar de jonge arbiter het roerend mee eens was.