Noordpool doet prima zaken met een ruime zege op De Lauwers.

Noordpool deed in het thuisduel tegen nummer twee De Lauwers prima zaken. In een duel dat als kijkspel een ruime voldoende scoorde werd het 5-1 overwinning voor de thuisploeg die door dit resultaat mee blijft doen in de strijd om de bovenste plaatsen in zaterdag 5C.Voor het duel tegen nummer twee De Lauwers kon Noordpool-trainer Jur Smit geen beroep doen op de zieke Rick Bos en was ook Mart Hovenkamp afwezig. Maar terug in de selectie was wel Gijs Balkema die was hersteld van zijn gebroken teen die hem een aantal weken buiten de selectie had gehouden. Het duel tegen De Lauwers stond voor de thuisploeg in het teken van bij de top van de ranglijst aanhaken of een voorlopige terugval naar de grijze middenmoot. Een gegeven waar Jur Smit zich goed van was bewust. ,,Het zal vandaag tegen een fysiek sterke De Lauwers niet gemakkelijk worden maar we kunnen ons geen hernieuwd puntverlies veroorloven. Tegen Ezinge hebben we twee weken geleden echt twee hele kostbare punten laten liggen en dat mag ons vandaag niet weer gebeuren.” In het eerste kwartier van het duel, dat onder leiding stond van een zich moeizaam over het veld bewegende scheidsrechter De Wal uit Scheemda, was de thuisploeg de bovenliggende partij en waar het in de 14minuut ook voor werd beloond. Nadat even daarvoor Nick van den Berg nog met een prima schot De Lauwers-doelman Marcel Kempenaar tot een redding had gedwongen kwam Jordy van der Velden in dezelfde minuut in balbezit. Even leek het alsof de middenvelder de bal iets te ver voor zich uitspeelde. Maar via een kluts met doelman Kempenaar kwam Van der Velden hernieuwd in balbezit en kon hij beheerst de bal in het verlaten doel schieten:1-0. Vijf minuten later had het ook prima 2-0 kunnen staan in een koud en winderig Uithuizen. Na een overtreding op Marco van den Berg mocht Noordpool een vrije trap nemen die door Vincent Zijlstra snoeihard op doel werd geschoten. Helaas voor de thuisploeg wist doelman Kempenaar het schot fraai te keren zodat de stand 1-0 bleef. Rond de 23minuut was daar opeens een eerste kans voor de gasten. Op het randje van buitenspel mocht Jeffrey Brink alleen doorgaan maar vlak voor het doel van Kevin Gjaltema schoot de linkerspits te gehaast in het zijnet. Ondertussen zakte Noordpool wat weg en werd het allemaal wat rommeliger aan de kant van de geel/zwarten. Zo werd Richard Haan op de linkervleugel te weinig in het spel betrokken maar wat er voor zorgde dat Marco van den Berg op de rechtervleugel daardoor ‘overuren moest maken om met de ballen die hij kreeg wat goeds te doen. Dat alles zorgde dat er voor de rust geen wijziging meer in de stand kwam en waar de thuisploeg zich duidelijk tekort mee deed. Na zeven minuten in de tweede helft kwam aan de kant van de bezoekers Martijn Fokkema binnen de lijnen als vervanger van Bauke-Pieter Nieuwenhuis. Met Fokkema kwam er duidelijk meer gevaar voor het doel van de thuisploeg want in de 54minuut was de invaller dicht bij de gelijkmaker. En nog geen minuut later kwam Jeffrey Brink een teennagel te kort om de 1-1 op het scorebord te schieten. Ondertussen kreeg de te corpulente arbiter De Wal het steeds lastiger omdat hij simpelweg het tempo van de wedstrijd niet meer kon bijbenen. De arbiter, die voor de wedstrijd nog vol trots vertelde dat hij in de morgenuren eerst nog een jeugdwedstrijd had gefloten, was in de tweede helft namelijk vaak meer dan zestig meter verwijderd van waar het spel zich bevond. Een gegeven waarmee hij bij vooral de aanhang van De Lauwers geen voldoende mee scoorde. Maar ook aan de kant van de gastheren ontstonden er irritaties over het optreden van de onpartijdige zoals bij Nick van den Berg. De aanvoerder van Noordpool deed echter dat wat je in een dergelijke situatie het beste kunt doen. Want in de 61minuut haalde Nick van den Berg dusdanig verwoestend uit dat doelman Kempenaar de bal alleen maar voorbij hoorde komen: 2-0. Slecht verdedigen van de thuisploeg zorgde er in de 63minuut voor dat de spanning weer in de wedstrijd terugkeerde. Niemand in de defensie van de thuisploeg kreeg de bal echt weg zodat Wouter Broers het cadeautje dankbaar uitpakte en voor een 2-1 stand zorgde. Vanaf dat moment ging het opeens snel in een wedstrijd die als kijkspel een ruime voldoende scoorde. In de 66minuut verstuurde een prima spelende Stephano da Silva Piloto een fraaie dieptepass op Martijs Delker. De jonge spits nam de bal uitstekend aan en even later was doelman Kempenaar kansloos op de schuiver van Delker: 3-1.Weer drie minuten later stond Marco Oost aan de basis van de 4-1. De als centrale verdediger een openbaring zijnde Oost leverde vanaf de rechtervleugel een prima voorzet af die door Martijs Delker fantastisch achter Kempenaar werd gekopt. Een vierde treffer die er voor zorgde dat het verzet van de bezoekers nu gebroken was. De ploeg uit Warfstermolen concentreerde zich namelijk steeds meer op het optreden van de man in het zwart die, en dat moet gezegd worden, ook absoluut niet in het voordeel van de gasten floot. In de 78minuut kreeg vervolgens Stephano da Piloto ook nog loon naar werken. De middenvelder reageerde alert op een afvallende bal na een schot van Nick van den Berg. Da Silva Piloto bedacht zich namelijk geen seconde toen hij in balbezit kwam en joeg de 5-1 stand op het scorebord. Een stand waar in het verdere verloop van het duel geen verandering in kwam zodat Noordpool na negentig minuten de volle buit aan punten in eigen huis hield. Een gegeven waar Jur Smit na afloop zeer tevreden mee was. ,,We begonnen direct scherp aan de wedstrijd wat ons al snel een treffer opleverde. Daarna kregen we in de eerste helft voldoende kansen op meer maar daar deden we niets mee. In de tweede helft hadden we het even lastig maar na de 3-1 was het verzet van De Lauwers gebroken.”Noordpool-De Lauwers: 5-1(1-0).14. Van der Velden 1-0, 61. Nick van den Berg, 63 Broers 2-1, 66. Delker 3-1, 69. Delker 4-1, 78. Da Silva Piloto.Scheidsrechter W. de Wal (Scheemda).Gele kaart: Da Silva Piloto(Noordpool).Noordpool: Gjaltema; Wijninga, Oost, Zijlstra, Kooman; Nick van den Berg(83. Mos), Van der Velden, Da Silva Piloto: Marco van den Berg(65. Bakema), Delker(88. Doornbos Clevering), Haan.De Lauwers: Kempenaar; Wilpstra, Paauw, Grijpma, Ozinga; Zuidersma, Broers, Van Wieren, Jager; Nieuwenhuis(52. Fokkema), Brink.Rond de 55minuut in het duel tussen Noordpool en De Lauwers was daar een ‘blessure’ van De Lauwers-verdediger Ellery Paauw. Dat zorgde dat verzorger Rene Ellens het veld in kwam rennen richting Paauw. Daar aangekomen was al snel duidelijk dat het een van de schoenen van de verdediger was die ‘geblesseerd’ was geraakt en niet meer verder kon. Voor de verzorger was dat een kwestie van snel handelen om te zorgen dat Paauw het duel kon vervolgen. Snel handelen betekende in dit geval dat Ellens een van zijn eigen schoenen afstond en uiteindelijk op kousenvoeten bij de dug-out van De Lauwers terugkeerde.