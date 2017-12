Stedum 2 verliest onnodig van Holwierde

Na drie overwinningen op rij was Stedum 2 van plan om deze reeks door te trekken tegen Holwierde. Toch was deze dag wel heel speciaal in Stedum want Sinterklaas kwam in het land en dit was echt nog eerder dan hij in Dokkum zou komen.Hierdoor was menig speler van Stedum 2 met zijn gezin te vinden op het haventerrein. En tja Sinterklaas moest na het bezoek aan Stedum nog wel snel naar Dokkum. Menig speler had het er op het haventerrein al over de wedstrijd. Zou dit wel goed zijn op dat moment al zo scherp. Natuurlijk was iedereen ook zenuwachtig voor de teamfoto die Menne Tillema nemen ging. Al om half twee waren er spelers in de kleedkamer te vinden. En uiteindelijk kon er om 2 uur een paar mooie foto’s genomen worden. De voorbereiding mocht er wezen dus en met die scherpte werd er ook aan de wedstrijd begonnen. Doordat het 3op het allerlaatste moment was afgelast konden we gebruik maken van de diensten van Andre, Andries en Klaas. Stedum legde Holwierde zijn wil op en onder aanvoering van Andries werd menig aanval opgezet. In een mum van tijd stond het 2-0. Eerst was het Gert die uit een pass van Joeri de 1-0 maakte. Nog geen 2 minuten later was het Bas die Juan de diepte in stuurde en ook deze liet de keeper het nakijken geven. Hierna had Stedum zeker op 4-0 moeten staan maar de mooiste kansen werden om zeep geholpen. En doordat Stedum te ver vooruit voetbalde gaf het achter te veel ruimte weg en uit een spaarzame counter verkreeg Holwierde een corner welke door hun vrijstaande spits werd binnen gekopt zodat dit de ruststand werd.In de 2helft kwam Klaas de licht geblesseerde Andries vervangen. Echter Stedum vergat te blijven voetballen en liet Holwierde teveel komen. Toch kreeg het wel kansen maar ja dan moet je die wel benutten. Holwierde was nu de betere ploeg en als je geen druk zet kan de tegenstander doen wat het wil. Na ongeveer een kwartier kreeg het een vrije trap op de rand van de 16 en deze werd keurig over de muur geschoten waardoor het 2-2 stond. Even later werd het zelfs 2-3. Een indirecte vrije trap werd door de muur van richting veranderd waardoor de doelman niet meer de bal kon keren. Gelukkig wist Stedum dankzij de ingevallen Andre uit een vrije trap langszij te komen. Maar Stedum bleef volharden in het laten voetballen van Holwierde. En Stedum zelf hield de bal niet meer in de ploeg. Hiermee kreeg de ploeg het deksel op de neus. Uit een goede aanval van Holwierde werd de bal goed terug gelegd op de 11 meter waar de spits van Holwierde met een knappe schuiver in de lange hoek de 3-4 maakte. En deze klap kwam Stedum niet meer te boven. En zo werd er onnodig een nederlaag geleden doordat er niet meer gevoetbald werd. Hopelijk kan Stedum dit volgende week tegen Noordpool wel opbrengen want jongens we kunnen het wel.