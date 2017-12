Belangrijke overwinning De Heracliden

De Heracliden boekte zaterdagmiddag een belangrijke zege. In Garmerwolde werd er namelijk met 1-2 van GEO gewonnen waardoor de Meisters zijn opgeklommen naar een zesde plaats op de ranglijst.Op een door het vele regenwater loodzwaar geworden grasmat moest De Heracliden zaterdag in Garmerwolde de strijd aanbinden met GEO. Een GEO dat al in de 18minuut aan de leiding kwam. De Heracliden wist daar in de eerste helft qua kansen weinig tegenover te zetten tot aan de 41minuut. Vier minuten voor het rustsignaal wist Mark Knol namelijk eindelijk een gaatje in defensie van GEO te vinden en stond het even later 1-1. In de tweede helft veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De gasten waren de iets beter voetballende ploeg maar creëerden zich bijna geen kansen om tot scoren te komen. Iets wat ook gold voor de thuisploeg die ook niets liet zien wat op een echt gevaarlijke aanval leek. Zo begon het er daarom ook steeds meer naar uit te zien dat het duel op een 1-1 gelijkspel zou uitdraaien. Iets waar in werkelijk de slotseconden van een verder matig duel toch nog verandering in kwam. Bij een van de laatste aanvallen zorgde Frank de Boer er namelijk voor dat De Heracliden er met een 1-2 zege vandoor ging. Een zege waar Ronald Bouwman vanzelfsprekend dik tevreden mee was. ,,Voetballend waren we de betere ploeg en daarom is het ook wel een terechte overwinning die ook nog eens op een mooi moment tot stand kwam.”