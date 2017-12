Ongelukkige nederlaag Stedum

Het door blessures geplaagde Stedum verloor zaterdag in Stadskanaal niet alleen met 4-2 van SJS. Een domme actie van Yannick van den Berg zorgde er namelijk voor dat de Stedumers al voor de rust met een man minder binnen de lijnen stonden.Bij aankomst in Stadskanaal bleek dat het duel tussen SJS en Stedum op kunstgras moest worden gespeeld. Een kunstgrasmat die dat predicaat amper nog verdiende en waar de gasten in de beginfase van de eerste helft ook duidelijk moeite mee hadden. Toch duurde het tot de 27minuut voordat de thuisploeg op voorsprong door een treffer van Faizel dos Santos. Na de 1-0 werd het vlak voor de rust, door een goal van Peter Orsel, 2-0 voor de thuisploeg en niet veel later sloeg de vlam in de pan. Bij een opstootje werd er wat geduwd en getrokken en deelde Yannick van den Berg een tik uit die werd gehonoreerd met een rode kaart. In de tweede helft kwam SJS in de 52minuut vervolgens op een 3-0 voorsprong toen Jan Springer doelman Zijlema wist te passeren. Na deze derde treffer liet de thuisploeg de teugels wat vieren en kwamen de Stedumers wat meer aan aanvallende activiteiten toe die er voor zorgden dat Tiemen Dijk de stand in de 77minuut op 3-1 kon brengen. Drie minuten later stond het echter 4-1 in Stadskanaal toen Jan Springer voor de tweede keer raak schoot. In de voorlaatste minuut zorgde Diederik Dijk uiteindelijk voor de 4-2 eindstand waar Wim Nubé van vond dat zijn ploeg zich daar tekort mee had gedaan. ,,We moesten even omschakelen dat we op kunstgras moesten spelen en de rode kaart van Yannick heeft ons parten gespeeld zodat het een wat ongelukkige nederlaag is geworden.”