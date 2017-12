Terechte nederlaag SV Bedum-zaterdag

SV Bedum verloor zaterdagmiddag in Emmen met 1-0 van Drenthina. Een nederlaag die volledig terecht was na een wedstrijd waarin de Bedumers ook geen moment recht op meer hadden.Al snel werd zaterdagmiddag duidelijk dat SV Bedum een lastige klus te wachten stond tegen het op een vierde plaats staande Drenthina. Naast dat de ploeg uit Emmen fysiek ijzersterk was moest er ook nog eens gespeeld worden op een loodzware grasmat. De Bedumers kwamen daardoor direct al vanaf het begin nauwelijks in het stuk voor zodat de 1-0 voorsprong in de 34minuut niet vreemd te noemen was. In het resterende gedeelte van de eerste helft gebeurde er vervolgens maar weinig meer zodat de rust aanbrak met een stand van 1-0 op het scorebord. De tweede helft bracht de Bedumers vervolgens niet veel meer dan wat kansjes in de slotfase die de Bedumers uiteindelijk niets opleverde en wat er voor zorgde dat Remy van der Wal na afloop sprak van een terechte nederlaag. ,,We kwamen op alle fronten tekort tegen een prima Drenthina dat alleen vergat om ons nog meer pijn te doen door nog een paar keer te scoren.”