Nipt verlies Kloosterburen tegen Amboina

Het op een zevende plaats bivakkerende Kloosterburen was zondagmiddag dicht bij een stunt. In Assen werd er door de ploeg van interim-trainer Robert Benes namelijk nipt met 1-0 verloren van nummer twee Amboina.Het duel in Assen tussen Amboina en Kloosterburen moest op het kunstgrasveld van LTC gespeeld worden omdat ook het hoofdveld van de Assenaren het vele regenwater niet had kunnen verwerken. Dat zorgde dat men er aan de kant van Kloosterburen voor had gekozen om wat meer verdedigend te beginnen tegen een technisch zeer begaafde thuisploeg. Een verdedigend concept van de gasten waar de thuisploeg duidelijk moeite mee had. Het duurde namelijk tot aan de 38minuut voordat Amboina aan de leiding kwam. Na de pauze werd het veldoverwicht van de gastheren en regende het kansen voor de gastheren op nog meer goals. Maar steeds weer faalden de gastheren in de afwerking zodat meer doelpunten uitbleven waardoor Kloosterburen uitzicht bleef houden op een stunt. Dat zat er echter niet in omdat ook de bezoekers zich maar weinig kansen wisten te creëren. Zo bleef het uiteindelijk 1-0 in een wedstrijd waarin Amboina duidelijk de bovenliggende partij was wat er voor zorgde dat Robert Benes wel met deze nipte nederlaag kon leven. ,,Qua kansenverhouding hadden we misschien wel met 7-0 moeten verliezen. Maar gelukkig voor ons scoorde Amboina voor het benutten van zijn kansen een ruime onvoldoende,”