De Fivel weet weer niet te scoren

De Fivel moest zaterdagmiddag het onderspit delven tegen koploper Holwierde. In eigen huis werd het een 0-1 nederlaag voor de ‘Riepsters’ die voor de vierde wedstrijd op rij niet wisten te scoren.De streekderby tegen Holwierde was voor De Fivel een duel waarin het niets had te verliezen. De ‘Riepsters’ zitten namelijk in een wat moeilijke fase wat het scoren en het creëren van kansen betreft. Al snel werd het daarom zaterdag een voetbalgevecht tussen twee ploegen die beide bereidt waren om de nodige strijd in het duel te brengen. Dat zorgde uiteraard ook voor de nodige overtredingen in een dus pittig duel die na vijfenveertig minuten nog steeds een 0-0 als tussenstand had. Een stand waar ook na de pauze niet direct verandering in kwam omdat niet alleen de thuisploeg, maar ook Holwierde, moeite had met het creëren van kansen. In de 66minuut kwamen de bezoekers vervolgens toch aan de leiding toen Jurrely Torbed aan een halve kans genoeg had om de stand op 0-1 te brengen. De thuisploeg probeerde vervolgens wel om langszij de koploper te komen maar het gebrek aan stootkracht openbaarde zich ook zaterdagmiddag weer eens overduidelijk. En dat zorgde dat het uiteindelijk een nipt verlies werd voor De Fivel. ,,Het verhaal is heel simpel, was Simon Schuil na afloop helder in zijn analyse. ,,We moeten gewoon keer vroeg in de wedstrijd op voorsprong komen zodat de ban gebroken is. Want vier duels zonder dat we hebben gescoord is natuurlijk niet goed.”