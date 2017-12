Inspiratieloos Marum delft onderspit tegen Veenwouden.

Dat Marum in een spiraal naar beneden zit is inmiddels bekend. Het sprankelende overtuigende voetbal van het begin van het seizoen is geheel verdwenen. Hoe kan dit en wat kunnen de spelers en de staf daaraan doen om dit te keren?Was Veenwouden sterker en was de overwinning verdiend te noemen? Volgens de plaatselijke reporter wel. Het harde werken had hen de overwinning opgeleverd, aldus zijn verslaggeving. Nu kun je altijd van mening verschillen over details, maar de bevindingen van deze reporter staan haaks op die van mij. Marum was de betere partij, technisch beter en leek een onbezorgde middag tegemoet te gaan. Marum gaf weinig kansen weg, maar was zelf aanvallend onmachtig. Een paar voorzetten in de eerste helft konden niet omgezet worden in een doelpunt en in de 35ste minuut volgde het dieptepunt van de wedstrijd: Frank Terpstra kreeg de bal ongelukkig op zijn hoofd die vervolgens langs de eigen keeper ging: 1 - 0 voor Veenwouden. Marum probeerde de achterstand voor de rust nog te elimineren, maar een afstandsschot van Rogier van der Ploeg ging rakelings langs en ook wist Jorrit Jonkman, na fraai doorzetten van Martijn Kuipers op de linkerflank, zijn voorzet niet tot doelpunt te promoveren. Marum kwam goed uit de kleedkamer en Joeri Schuiling had in een 1 op 1 situatie absoluut de gelijkmaker moeten maken, hij koos echter voor de verkeerde optie en de keeper wist vervolgens de bal weg te werken. Veel verder dan een paar speldenprikken kwam Marum niet en moest voortdurend opletten voor de snelle counters van de thuisploeg. Na een kwartier probeerde trainer Jan Mulder door een dubbele wissel het tij te keren. De gebroeders van der Molen kwamen erin voor de moegestreden Rogier van der Ploeg en de deze middag onzichtbare Marc Oldewarris. In de 79ste minuut wordt Joeri Schuiling gelanceerd door Frank Terpstra, een afgemeten voorzet komt op het hoofd van Jorrit Jonkman en net als zoveel pogingen: het is het allemaal net niet. In de 85ste minuut had Veenwouden Marum uit zijn lijden kunnen verlossen door de 2 - 0 aan te tekenen, doelman Rick Snip kweet zich uitstekend van zijn taak en wist meer onheil te voorkomen. Appél voor hens werd door arbiter Robert Jager uit Westerlee gelukkig niet beloond met het geven van een strafschop. In de 89ste minuut is Frank Terpstra ongelukkig met een bal die tegen de paal en op de lat geraakt. Het was niet echt zijn middag.Opbrengst deze middag: wederom 0 punten. Inmiddels is Marum voor het eerst in het rechterrijtje terug te vinden, weliswaar bovenaan, maar toch……………….. Aantal toeschouwers: 134. Volgende week: Marum - Joure, aanvang 14.30 uur, er zijn nog kaarten………………