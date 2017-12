EKC 2 dames pakken tweede overwinning op Rood Zwart Baflo

Op een zwaar bespeelbaar veld in Eenrum en onder gure weersomstandigheden – straffe koude wind en meerdere koude regenbuien – speelden de reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hun voetbalcompetitiewedstrijd tegen streekgenoot Rood Zwart Baflo uit Baflo .Onder de goede leiding van arbiter K. Nienhuis was het begin voor Rood Zwart Baflo. Hun eerste schot ging dan ook naast. Later kwam ook EKC opzetten maar vooralsnog was Rood Zwart de meer bovenliggende partij. In de 7e minuut was er de eerste kans voor de thuisploeg toen Marijn Nienhuis na een combinatie met Inge Mulder net naast schoot. EKC begon wat op dreef te komen maar door de weersomstandigheden en het slechte veld lag het tempo vrij laag. Vervolgens was het weer de beurt aan Rood Zwart om wat gevaar te stichten maar uit een corner kwam niets en later ging een inzet hoog over. Aan de andere kant kwam ook EKC er niet door. Zo zag Minke Bergstra haar schot in de 19e minuut naast gaan. Rood Zwart kwam weer opzetten en een goed keepende Maaike Adema moest tweemaal redding brengen om haar ploeg voor een achterstand te behoeden. Voor het doel van Rood Zwart zag Janneke Rietema haar schot net van de lijn gehaald en schoot Anouk Koster nog over. In de 32e minuut was het dan wel raak voor EKC. Inge Mulder vond Janneke Rietema die keepster Wendy van der Veen passeerde: 1-0. Nu wilde EKC meer. Een corner van Romy Rijzinga kreeg geen positief vervolg en Charlotte van Dort knalde twee keer naast. Toch verdubbelde EKC de score nog in de 41e minuut. Anouk Koster draaide en schoot ineens de 2-0 binnen. Een minuut later vloog ook de 3-0 binnen toen Inge Mulder raak schoot na een corner van Romy Rijzinga. Rood Zwart was amper gevaarlijk meer.De tweede helft was een minuut oud toen ook al de 4-0 in het notitieboekje van scheidsrechter Nienhuis stond. Via Charlotte van Dort en Marijn Nienhuis belandde het leer bij Anouk Koster die haar tweede van deze middag maakte. Rood Zwart probeerde wat terug te doen wat hen in de 53e minuut lukte. De defensie van EKC stond verkeerd waarvan Kelly Groenhof profiteerde: 4-1. Even leek Rood Zwart wat hoop te krijgen en keepster Adema moest in de 57e minuut dan ook redding brengen. De thuisploeg zakte wat in maar toen wist Janneke Rietema in de 62e minuut door te breken en stond het ineens 5-1. Rood Zwart gaf het nog niet op en keepster Adema moest opnieuw drie keer achter elkaar uitkomst brengen. EKC zocht hierna weer meer de aanval en had in de 70e minuut weer succes. Nicky Knol ging alleen door en tilde de stand naar 6-1. Hierna was EKC de bovenliggende partij maar verdere mogelijkheden van Janneke Rietema en Marijn Nienhuis werden niet meer benut. Tegen het einde wilde Rood Zwart ook nog wat maar keepster Adema – al heel de wedstrijd goed op dreef – voorkwam erger zodat EKC met 6-1 de drie punten in huis hield.