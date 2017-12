Team Alkmaar Sportstars wint van ongeïnspireerd Drachtster Boys.

Vrijdagavond 17 november was voor de vrouwen van Drachtster Boys een uitgelezen avond om een serie van 3 wedstrijden te beëindigen met 9 punten. Hoe anders was de werkelijkheid.Team Alkmaar had zich prima ingelezen in de kracht/zwakte van Drachtster Boys. De 1helft begon dan ook redelijk afwachtend van beide kanten. Wat wel opviel was dat 2 speelsters bij Team Alkmaar de dienst uit maakten (Aike Verschoor en Milenca van Ee) De ene achterin en de andere voorin en daarnaast waren er een aantal jeugdige speelsters die verrassend en fanatiek acteerden. Niet verbazend dat de 1-0 viel door een volley van Milenca van Ee uit een corner. De Drachtster dames kwamen niet verder dan schoten van afstand door Esther van Toledo en Marian Meijer. De 2-0, gemaakt door de 15 jarige Sanne Koopman, was tekenend voor de manier waarop de Drachtster dames vanavond voetbalden. Een (ogenschijnlijk) ongevaarlijk duel werd door Anita Vellema verloren en de 2-0 was een feit.Niet lang daarna werd het toch 2-1 door goed doorzetten van Brenda Bekkema. Zij lanceerde zichzelf en schoot de 2-1 hoog binnen. Een teken voor alle andere Drachtster dames om er een schepje bovenop te gooien. Echter helaas dat werd niet bewaarheid.De 2helft verliep niet anders dan de 1helft. De Drachtster dames probeerden het wel, maar zonder overtuiging en dus viel al snel de 3-1 door Simone Brussel. Toch vrij snel daarna de 3-2 door Brenda Bekkema op aangeven van Bernou Hylkema. En de 4-2 viel door een misverstand tussen Lotte Donath en Jessie Prijs. Wederom door Sanne Koopman. Helaas viel daarmee het doek voor de Drachtster vrouwen. Er werd nog wel geprobeerd om extra druk te zetten door het inzetten van een meevoetballende keepster. Ook dit slaagde niet. Vanuit de eigen helft scoorde Milenca van Ee de 5-2 wat tevens de eindstand was.Het credo van de avond; gauw vergeten, uithuilen en op naar aanstaande vrijdagavond, thuis tegen Pernis VR1. Een gelegenheid om de kater weg te spoelen. Het goede nieuws van de avond was de terugkeer van Jessie Prijs die geblesseerd was aan haar enkel en het slechte nieuws dat Esther geblesseerd raakte aan haar teen en niet meegaat met het Nederlands Zaalteam naar Portugal.