Off day bezorgt Loppersum eerste seizoensnederlaag

Loppersum vergooide zaterdag de kans om de winst van de eerste periode in eigen hand te houden. In een matig duel waarin er aan de kant van de Lopsters niemand zijn normale niveau wist te behalen werd er namelijk met 2-1 van middenmoter Glimmen verloren.Op de achtergrond zien Kjell Posthumus en Ruben Danhof dat Cees bij de Leij het koppend moet afleggen tegen de defensie van GlimmenBron: Ommelander Courant Foto: Ronnie Afman BafloHenk Buikema moest zaterdag voor het duel tegen Glimmen puzzelen. De trainer van Loppersum kon tegen het bijna vijftigjarige Glimmen, in verband de festiviteiten rond dit jubileum op zaterdag 18 november werd het duel zaterdag gespeeld, namelijk geen beroep doen op Jeffrey Leegstra, Rik Buikema en Peter Groenewege. Dat zorgde dat er versneld een beroep op de nog niet volledig van een hamstringblessure herstelde aanvoerder Ruben Danhof moest worden gedaan. Dit omdat de Lopsters in de breedte wel sterker zijn geworden maar zonder dit viertal basisspelers uiteraard wel de nodige kwaliteit moest inleveren. Na het beginsignaal van scheidsrechter Aron Tepper uit Bedum was er in de vierde minuut een eerste kans voor de Lopsters. Na een prima pass van Peter Heeres kwam Tristan van der Beek in balbezit. De rechterspits kon vervolgens ongestoord het strafschopgebied van Glimmen binnendringen maar zag zijn schot voorlangs het doel van Glimmen-keeper Peter Kroezenga gaan. Na deze eerste kans voor de gasten kwam er in de 17minuut een eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. De van een blessure herstelde Rick Oosterhof zette een combinatie op met zijn broer Tim. De lange aanvalsleider van de Glimmenaren was vervolgens Kjell Posthumus te slim af en leverde een prima voorzet af richting Patrick Gorter. De middenvelder nam de bal vervolgens in een keer op zijn pantoffel waar een rustige aanname waarschijnlijk meer resultaat zou hebben gehad. Nu zeilde de bal namelijk ver naast het doel van Peter Paul Datema en was voor de bezoekers het gevaar geweken. Gaandeweg de eerste helft werd duidelijk dat Loppersum niet echt lekker in de wedstrijd zat. Bij de bezoekers stelde het aanvallend niet veel voor en ook verdedigend had het niets over wat de in het geel gestoken Lopsters lieten zien. In de 25minuut had Loppersum alle geluk van de wereld dat de kopsterke Tim Oosterhof onvoldoende kracht achter een kopbal kon krijgen. Dit omdat een vrije bal van Jim van Weerden net niet zuiver genoeg was en wat er voor zorgde dat Peter Paul Datema de te zacht ingekopte bal over de lat kon tikken. In de 33minuut gebeurde er in een tot dan wat vlakke wedstrijd eindelijk iets wat de gemoederen echt bezig hield. Joris Jurna werd door Ruben Danhof goed de diepte ingestuurd en werd binnen de lijnen onderuitgehaald door Tim Blaauw. Helaas voor de Lopsters stond arbiter Tepper te ver van de situatie af, iets waar de Bedumer gedurende het gehele duel een handje van had, om de overtreding op de juiste waarde te schatten. Waar de bezoekers duidelijk een strafschop werd ontnomen kwam Glimmen nog in dezelfde minuut op voorsprong. Een verre uittrap van doelman Peter Kroezenga bracht de bal op de linkervleugel richting Jim van Weerden. Aan de kant van de gasten was Peter Paul Datema ondertussen zijn doel uitgesneld om de dieptepass te onderscheppen. Halverwege zijn ‘reis’ op weg naar de bal zag Datema echter het kansloze van zijn onderneming in en besloot daarom om op zijn schreden terug te keren. Een actie met gevolgen want nu kreeg Van Weerden de kans om de bal in het nog verlaten doel te plaatsen en wat de 1-0 voor de thuisploeg betekende. Nog voor de pauze kwam Loppersum ook nog op een 2-0 achterstand te staan. In de 37minuut stuurde Rick Oosterhof namelijk zijn broer Tim weer op avontuur. De aanvoerder van de thuisploeg leverde vanaf de linkervleugel een afgemeten voorzet af die door vervolgens door Wiebe Mulder onhoudbaar achter doelman Datema werd gekopt. Ondertussen begon het verbaal ‘geweld’ vanaf de bank van de thuisploeg richting scheidsrechter Tepper steeds meer gênante vormen aan te nemen. Maar gelukkig reageerde de jonge arbiter stoïcijns op de scheldkanonnades vanaf de bank van Glimmen waar enkele stafleden nadrukkelijk naar een veldverwijzing liepen te solliciteren. Na de pauze veranderde er weinig aan het spel van de Lopsters die druk bezig waren om hun kans op de eerste periodetitel te vergooien. Want bij winst in het duel tegen Glimmen zou de eerste periode namelijk naar Loppersum gaan. Maar zover was het nog lang niet want ook in het tweede bedrijf was het zwaar onvoldoende wat de ploeg van een machteloos toekijkende Henk Buikema liet zien. Niets klopte aan de kant van de bezoekers waar niemand van de spelers ook maar in de buurt van zijn normale niveau kwam. Zo werd het een tweede helft waarin Glimmen nog maar sporadisch in de buurt van het doel van Peter Paul Datema kwam en Loppersum niets deed met het veldoverwicht wat men had. In de 72minuut zag het er opeens naar uit dat de spanning toch in de wedstrijd zou terugkeren toen Joris Jurna eindelijk een prima voorzet afleverde die door Ruben Danhof achter een wanhopig graaiende doelman Kroezenga werd gekopt: 2-1. Na deze belangrijke aansluitingstreffer hadden de Lopsters nog bijna twintig minuten in een steeds donker wordende Glimmen, waar men ondertussen het kunstlicht had ontstoken, om de stand een wat dragelijker aanzien te geven. Maar wat men aan de kant van de gasten ook probeerde, het was zaterdagmiddag kommer en kwel bij de koploper die duidelijk een complete off day had en wat er voor zorgde dat de Lopsters het winnen van de eerste periodetitel in zaterdag 3C nu niet meer in eigen hand hebben.Glimmen-SC Loppersum: 2-1( 2-0)33. Van Weerden 1-0, 37. Mulder 2-0, 72. Danhof 2-1Scheidsrechter: A. Tepper( Bedum).Gele kaarten: Gorter ( Glimmen), Heeres, Schutter, Posthumus( Loppersum).Glimmen: Kroezenga; Voorraad( 67. Van Dieren), Blaauw, Niels Oosterhof, Mulder; Gorter, De Boer(58. De Wit), Van Weerden, Holvast( 82. Slagter); Rick Oosterhof, Tim Oosterhof.SC Loppersum: Datema; Posthumus, Klasens, Knot( 65. De Jong), Schutter; Bij de Leij, Heeres, Havinga; Danhof, Van der Beek, Jurna.Off day:Henk Buikema begreep er na afloop van het duel Glimmen-SC Loppersum helemaal niets van: ,,Er zat niemand van ons goed in de wedstrijd terwijl we alles vooraf nog zo hadden doorgenomen. Maar er klopte vandaag helemaal niets en dat zijn zaken die ongrijpbaar zijn. Natuurlijk waren een aantal vaste krachten afwezig maar dat mag geen excuus zijn. We hebben als collectief gefaald.”