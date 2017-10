Warffum thuis kansloos onderuit tegen Zevenhuizen: 1-5

Een in vooral verdedigend opzicht te verzwakt Warffum verloor thuis met 1-5 van Zevenhuizen. Dat gebeurde in een wedstrijd waarin Warffum zijn doelman Marko Stoepker wel dankbaar mocht zijn. Want de goalie van de Warffumers zorgde er bijna in zijn eentje voor dat het geen nederlaag met dubbele cijfers voor de Warffumers werdWarffum-trainer Simon Bos moest voor aanvang van het duel tegen Zevenhuizen behoorlijk improviseren. Want de geschorste David Kloosterhuis en de geblesseerden Gertjan Meijer en Teun Venhuizen waren zondagmiddag niet beschikbaar. Dat zorgde dat Tonny Poel en Michel Doornbos hun opwachting maakten in de defensie van de thuisploeg en Thomas Vos en Niels Bosma op de bank plaatsnamen. Met een defensie die niet op elkaar was ingespeeld keek de thuisploeg al snel tegen een 0- 1 achterstand aan. In de 5minuut mocht Zevenhuizen op ongeveer twintig meter van het doel van Warffum een vrije bal nemen. Een vrije trap, genomen door Willem Timmerman, die Warffum-goalie Marko Stoepker de nodige problemen opleverde. Stoepker kreeg de hard ingeschoten bal namelijk niet klemvast en vervolgens was Gert Bruins er als de kippen bij om de bal over de lijn te werken: 0-1. Twee minuten later had Gert-Jan Dijkhuizen de gelijkmaker op zijn slof maar op het nippertje wist Zevenhuizen-keeper Trienco Groefsema dit te verijdelen. Weer een minuut later moest Zevenhuizen al noodgedwongen wisselen. Wienand van Duinen verstapte zich namelijk en de linkerspits moest zich laten vervangen door Sten Uitham. Nadat Jurjan van Esch in de twaalfde minuut zijn schot nog net naast zag gaan was Rick Kloosterhuis even later dicht bij de gelijkmaker. Maar helaas voor de thuisploeg verdween de kopbal van de middenvelder net over het doel Zevenhuizen. In de 25minuut kwamen de bezoekers op een te gemakkelijke wijze op 0-2. Een schot van Jurjan van Esch kon door Marko Stoepker maar half gekeerd worden. Voordat een van de verdedigers van de thuisploeg kon reageren was Klaas Jelsma er als de kippen bij om de bal over de lijn te tikken: 0-2. Na iets meer dan een half uur spelen kreeg Warffum zijn eerste echte mogelijkheid om weer terug in de wedstrijd te komen. Arbiter Haas, die het spel met regelmaat van te grote afstand volgde, zag een overtreding van Jeroen Mulder op Bartel Klinkhamer waardoor de bal op de stip ging. Bartel Klinkhamer nam vervolgens zelf plaats achter de bal en bracht even later de stand op 1-2. In het verder nog resterende gedeelte van de eerste helft kwamen er vervolgens nog kansen genoeg voor de geelhemden op meer maar de echte scherpte ontbrak ook zondagmiddag bij teveel Warffumers om tot scoren te komen. Na de rust ging het vervolgens snel in Warffum omdat de thuisformatie absoluut niet scherp aan de tweede helft begon. In de 50minuut brak Dimitri de Jong op de rechtervleugel door de defensie van de gasten. De spits werd weinig in de weg gelegd om tot een prima voorzet te komen die door Gert Bruins achter een volstrekt kansloze Marko Stoepker werd geschoten. Twee minuten ging de bal vervolgens in het strafschopgebied van Warffum op de stip toen Gijsbert Venhuizen zijn tegenstander Dimitri de Jong onderuit haalde. Het slachtoffer eiste vervolgens zelf de strafschop op en even later stond het 1-4 voor de gasten die na deze vierde treffer geen kind meer aan de thuisploeg hadden. Door het weinig tegenstand bieden van de Warffumers tegen een Zevenhuizen wat ook niet overliep van kwaliteit werd het vervolgens een tweede helft waarin voor de toeschouwers maar weinig viel te genieten. Het enige leuke aan de tweede helft was namelijk dat de zon uitbundig bleef schijnen en wat een bezoek aan een over de gehele wedstrijd gezien maar matig duel nog een beetje aangenaam maakte. Nadat er door arbiter Haas zo links en rechts nog wat gele kaarten waren uitgedeeld voor aanmerkingen op de leiding strompelde het duel steeds meer richting het eindsignaal. Een eindsignaal dat voor teamleider Dick Blink en trainer Simon Bos niet snel genoeg kon komen. Beide mannen hadden namelijk in de gaten dat de vierde speelronde in het seizoen 2017-2018 hun ploeg geen punten ging opleveren want daar was ook in tweede helft de tegenstand van de Warffumers onvoldoende voor aanwezig. In de 87minuut kwam vervolgens de uiteindelijke eindstand op het scorebord te staan. Gert Bruins sneed op de rechtervleugel weer eens door de defensie van de geelhemden en uit zijn voorzet scoorde Dimitri de Jong beheerst de 1-5. Dit werd niet veel later ook de eindstand van een wedstrijd die in Zevenhuizen een terechte winnaar kreeg omdat een te verzwakt Warffum een helemaal niet zo bijzonder spelende opponent te weinig tegenstand kon bieden.Warffum- Zevenhuizen: 1-5(1-2)5. Bruins 0-1, 25. Klaas Jelsma 0-2, 33. Bartel Klinkhamer 1-2 (str.), 50. Bruins 1-3, 52. De Jong 1-4(str.), 87. De Jong 1-5.Scheidsrechter: Haas(Groningen)Gele kaarten: Pieterman, Venhuizen, Bartel Klinkhamer (allen Warffum), De Jong, Mulder, Uitham(allen Zevenhuizen),Warffum: Stoepker; Gijsbert Venhuizen(60. Bosma ), Michel Doornbos(46. Vos), Zantingh. Poel; Bello, Pieterman, Rick Kloosterhuis; Dijkhuizen, Bartel Klinkhamer, Roel Klinkhamer.Zevenhuizen: Groefsema; Agema, Diks, Mulder, Uitham; Van Esch, Timmerman(80. Scheerhoorn), Klaas Jelsma; De Jong Bruins, Van Duinen(8. Uitham).Smalle selectie.Simon Bos baalde na afloop stevig van de nederlaag tegen Zevenhuizen. ,,Vooral in de verdediging waren we verzwakt en dat konden we vandaag absoluut niet opvangen. We moesten een beroep doen op spelers van de lagere teams en die hebben absoluut hun best gedaan. Maar wanneer wij compleet waren geweest hadden we zeker kans op een beter resultaat gehad. Want om heel eerlijk te zijn zo geweldig vond ik Zevenhuizen niet."