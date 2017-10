Grimmige derby Z.E.C –Noordpool gestaakt.

Na precies drieënveertig minuten vond scheidsrechter Timmerman het mooi geweest in Zandeweer. De arbiter die in de zesendertigste minuut al tot een afkoelingsperiode had besloten gaf te kennen de derby tussen Z.E.C. en Noordpool definitief te staken. Een beslissing die hij nam omdat de arbiter vond dat sfeer in het veld dusdanig grimmig was dat verder spelen in zijn ogen onverantwoord was.Voor het duel tegen Noordpool had Z.E.C. nog geprobeerd om Arjan Knol speelgerechtigd te krijgen. Helaas voor de Zandeweer Eppenhuizen Combinatie was dat niet gelukt zodat Knol nog minimaal een week moet wachten voor hij voor de ploeg uit Zandeweer in actie kan komen. Voor de rest was de ploeg van trainer Argus compleet maar wat niet gold voor de gasten uit Uithuizen. Daar waren de zieke Rick Bos en de twee geblesseerden Marco van den Berg en Gijs Balkema afwezig. Al snel na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Mark Timmerman uit Hoogkerk werd helder dat Noordpool met maar een bedoeling naar Zandeweer was gekomen. De ploeg straalde namelijk direct uit dat het de drie punten mee naar Uithuizen wilde nemen. Al in de 5minuut kon de meegereisde Noordpool-aanhang juichen toen hun favorieten op fraaie wijze op een 1-0 voorsprong kwamen. Op de rechtervleugel mocht Vincent Zijlstra een vrije trap nemen. Zijlstra, gezegend met een prima traptechniek gaf de bal goed voor op Richard Haan die met prachtige kopbal doelman Jacco Knol kansloos liet: 1-0. Twee minuten later had het 0-2 kunnen staan maar Jacco Knol wist met een prima redding een treffer van Damian Mos te verijdelen. Aan de andere kant kwamen er vervolgens wat kansjes voor de broers Ronny en Robert Bakker maar doelman Kevin Gjaltema wist beide keren prima redding te brengen. In de 18minuut kwamen de gasten vervolgens op 0-2. Robert Wijninga veroverde de bal op Sander Kruit en de aanval van Noordpool was er vervolgens een uit het boekje. In een paar seconden werd de defensie van de thuisploeg aan flarden gespeeld en was het voor Martijs Delker een koud kunstje op de 0-2 op het scorebord te schieten. In de 23minuut was daar opeens een strafschop voor Z.E.C. Bij een corner werd Ronny Bakker door Martijs Delker vastgehouden en een schreeuw van de routinier was voldoende om arbiter Timmerman naar de stip te doen wijzen. Jasper Dijk kwam vervolgens naar voren maar de middenvelder zag zijn penalty prima gestopt worden door doelman Gjaltema die ook in de rebound keurig ingreep zodat het voorlopig 0-2 bleef. Vier minuten later stond het 0-3 in Zandeweer. Richard Haan werd door Raymond Kooman goed de diepte ingestuurd. Haan werd vervolgens door de defensie van de thuisploeg weinig tot niets in de weg gelegd om tot een schot te komen. Een schot wat totaal mislukte maar Noordpool het geluk had dat Martijs Delker bij de tweede paal de bal nog over de lijn kon glijden: 0-3. Nadat Nick van den Berg de eerste gele kaart van de wedstrijd had gekregen voor aanmerkingen op de leiding schoot Martijs Delker in de 29minuut een 0-4 stand op het scorebord en dreigde er voor de thuisploeg een afstraffing met misschien wel dubbele cijfers. Want in alle aanvallen die richting het Z.E.C.-doel rolden zat gevaar zodat het alleen maar wachten werd op nog meer goals voor Noordpool. In de 33minuut was het vervolgens weer raak. Na een overtreding op Damian Mos mocht Noordpool een vrije bal nemen. Binnen de selectie van Noordpool is Vincent Zijlstra op dat gebied een specialist want de middenvelder joeg de bal van zeker twintig meter snoeihard langs een kansloze Jacco Knol: 0-5. Twee minuten later viel er een tweede gele kaart in de wedstrijd. In de ogen van arbiter Timmerman beging Robert Bakker een overtreding op Raymond Kooman. De leidsman bestrafte Bakker met een gele kaart en wat hem door de speler van Z.E.C niet in dank werd afgenomen. Vervolgens gooide Richard Haan nog wat olie op het vuur met zijn opmerkingen richting Bakker. Dat zorgde vervolgens voor een verbaal ‘gevecht’ tussen beide spelers wat arbiter Timmerman deed besluiten om beide mannen tot orde te roepen. Een poging die door het emotioneel reageren van de leidsman een faliekante mislukking werd. Want in plaats van beide zondaren normaal toe te spreken liet onpartijdige Timmerman zich meeslepen in het gescheld en getier. Dat gedoe tussen ondertussen drie ‘kleuters’ kreeg vervolgens een bizar einde toen Timmerman Robert Bakker een tweede gele kaart voorhield. Bij een van de routiniers aan de kant van Z.E.C. waren de rapen nu helemaal gaar en moest hij door zijn broer Ronny bij de arbiter weggetrokken worden. Dat alles zorgde dat de man uit Hoogkerk het vervolgens welletjes vond en een einde aan het duel maakte. Een voorlopig einde want Timmerman besloot tot een afkoelingsperiode van uiteindelijk een kwartier. Een periode die de leidsman ook nodig had want waar binnen beide selecties iedereen klaar was om de wedstrijd te vervolgen gold dat niet voor Timmerman. De leidsman, die voor het duel nog vol bravoure het sportpark in Zandeweer op was komen lopen, liet namelijk in alles blijken dat hij geen idee had van het feit dat hij hier met een echte derby te maken had. Na het kwartier van afkoeling werd namelijk al snel duidelijk dat hij het duel totaal niet aanvoelde. Want al snel na devan het duel ging het weer fout in Zandeweer. Bij een onschuldige overtreding van Arjan Wieringa op de achterlijn trok Timmerman een gele kaart terwijl hij even daarvoor een overtreding van Vincent Zijlstra nog onbestraft liet. Uiteraard riep dat vraagtekens op aan de kant van de thuisploeg en ook vanuit het publiek kwamen er opmerkingen richting de arbiter die steeds meer liet zien dat hij absoluut niet meer capabel genoeg was om dit duel naar een goed einde te fluiten. Daarom deed de man in het zwart in de 43minuut misschien ook wel het enige juiste door voor de laatste keer op zijn fluit te blazen als teken dat hij er definitief een einde aan maakte. Een misschien wel terechte beslissing van een arbiter die, en daar waren vriend en vijand het na afloop roerend met elkaar over eens vanaf de eerste minuut liet zien dat hij absoluut niet capabel was om deze altijd beladen derby in goede banen te leiden.Z.E.C.-Noordpool : 0-5 (gestaakt in de 43minuut).5. Haan, 18. Delker 0-2, 27. Delker 0-3, 29. Delker 0-4, 33. Zijlstra 0-5,Scheidsrechter: M. Timmerman (Hoogkerk)Gele kaarten: Robert Bakker, Wieringa(Z.E.C.), Van den Berg(Noordpool)Rode kaart: Robert Bakker (2x geel)Z.E.C.: Knol; Wieringa, Koolhof, Dijkstra; Robert Bakker, Ronny Bakker, Van Tamelen, Dijk(36. Ten Boer); De Vreeze, Keizer, Kruit.Noordpool: Gjaltema; Oost, Hovenkamp, Kooman, Wijninga; Zijlstra, Van den Berg, Van der Velden; Haan, Mos, Delker.Commentaar trainers:Anthonie Argus: ,,Deze beste man voelde het duel totaal niet aan. Laat duidelijk zijn dat het wegzenden van Robert terecht was maar zijn houding en gedrag tijdens maar ook na het duel gingen ook alle proporties te buiten.Jur Smit: ,,Ik baal hier enorm van. We speelden in de eerste vijfendertig minuten echt fantastisch met prima aanvallen en dito goals en dan gebeurt dit. En als er nu een echte aanleiding was om het duel te staken. Die was er namelijk niet. Wanneer je als scheidsrechter niet weet wat de belangen zijn bij een derby dan heb je je wel heel erg slecht voorbereid. En dan krijg je deze onzin.”