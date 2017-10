Stevige nederlaag Kloosterburen

Kloosterburen verloor zondagmiddag met ruime cijfers van Tynaarlo. In Tynaarlo werd het, na een ruststand van 3-0 in het voordeel van de thuisploeg, een ontluisterende 7-0 nederlaag voor de withemden.Al snel werd zondagmiddag duidelijk dat Kloosterburen de bezieling, passie en inzet die het een week eerder tegen Warffum liet zien tegen Tynaarlo niet kon brengen. Dat zorgde dat de thuisploeg al voor de rust op een comfortabele 3-0 voorsprong stond. Kloosterburen, waar routinier Bert Mennes definitief weer in de eerste selectie is teruggekeerd, stelde daar voor de rust maar weinig tegenover en waar in de tweede helft geen verandering in kwam. De mannen van interim-trainer Robert Benes kwamen ook na de rust namelijk overal net een stap te laat om het de thuisploeg echt lastig te maken. Dat zorgde dat de gastheren na de rust nog eens vier keer konden scoren en wat Kloosterburen een stevige 7-0 nederlaag opleverde. Een stevige nederlaag die Kloosterburen volgens Robert Benes volledig aan zichzelf te danken had. ,,Tynaarlo is een prima voetballende ploeg maar wanneer je met de juiste instelling speelt hoef je daar niet met 7-0 van te verliezen. En helaas was die instelling bij ons onvoldoende aanwezig.”